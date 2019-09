Riesgo i Oliván accepten el repte d'intentar assolir l'ascens

Finalment, dilluns a la nit no hi va haver sopresa i el Girona es va quedar sense incorporar el migcentre -es negociava amb Cristóforo (Fiorentina), que hauria estat la cirereta del pastís d'una plantilla espectacular. Sí que van concretar-se les arribades del porter Asier Riesgo (Eibar) i del lateral esquerre Brian Oliván, cedit pel Cadis, que ahir es van posar per primer cop la samarreta del Girona en la seva presentació oficial. Tots dos van transmetre una il·lusió desbordant de veure's en un club en creixement i que aspira a tornar a Primera Divisió. «Soc aquí, que és on volia ser», deia el defensa barceloní. De la mateixa manera Riesgo revelava com havia anat el seu fitxatge. «Em van trucar que faltaven dos dies per tancar el mercat i l'endemà ja era aquí. El porter basc ha signat per una temporada, mentre que el defensa arriba cedit també fins al 30 de juny. En el cas d'Oliván, no podrà enfrontar-se amb el Girona d'aquí a tres jornades al Carranza perquè el conjunt andalús -el Girona ha fet el mateix amb el Choco Lozano- ha posat la clàusula de la por al contracte.

Amb 35 anys i un acord per incorporar-se a Manchester City, Riesgo va tancar una etapa de cinc temporades a l'Eibar. No obstant això, un problema d'excés d'estrangers al conjunt va estroncar la seva arribada a l'Etihad. «Va sortir l'oportunitat del City i estava pràcticament pensant que me n'anava allà. Es va trencar i al final ha estat un estiu molt llarg», relatava. Després d'un estiu «molt llarg», la trucada del Girona li ha tornat l'alegria i el somriure. «M'ha sorgit aquesta oportunitat preciosa i vull ajudar a aconseguir l'objectiu», deia. En aquest sentit, per a Riesgo el seu fitxatge pel Girona el fa «feliç» i li suposa un «bonic repte tant esportiu com personal».

Qui també ahir va parlar del fitxatge de Riesgo pel Girona va ser el director esportiu de l'Eibar, Fran Garagarza. «Me n'alegro molt. L'he felicitat. Li ha sortit una opció que es mereix després del cop que es van endur arran del que va passar amb el City. Estava tocat perquè és la il·lusió de qualsevol futbolista», va dir Garagarza, que no va aclarir si Riesgo havia respost o no a l'oferta de renovació que li havia presentat l'Eibar.

Brian Oliván ha aterrat al Girona amb unes ganes boges de jugar i començar a entrenar. El lateral barceloní, de 24 anys, va revelar ahir que no va dubtar gens quan va sorgir l'interès del Girona. «Soc al costat de casa i en un club històric. Vinc amb la màxima il·lusió i per a mi és una gran oportunitat», deixava clar d'entrada. Oliván, format al planter del Barça, on va coincidir, entre d'altres, amb els gironins Pol Busquets, Deulofeu, Robert Costa i Cristian Herrera, va confirmar que el Girona feia temps que li anava al darrere. «Tenia constància d'interès per part de Quique Cárcel abans. Mai, tanmateix, s'havia pogut concretar», va dir.

Oliván exposava que, tot i que al Cadis ha jugat els darrers anys de lateral per la seva «projecció ofensiva», es pot adaptar bé al lloc de carriler, on pot «explotar bé les meves virtuts». «Totes dues posicions m'encaixen perfectament», reconeixia.