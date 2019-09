L'Uruguai allibera Stuani pel judici i podria jugar contra el Rayo Vallecano

El jutge del penal 7 de València, on se celebra el judici pel possible tripijoc del partit Llevant-Saragossa al maig de 2011, va acceptar ahir la petició dels 42 acusats de no haver d'assistir a les sessions en què no hagin de declarar. De moment encara no hi ha un calendari establert per a les declaracions però sí que és públic que el davanter del Girona Cristhian Stuani no està citat avui per fer-ho. Això fa que es mantingui la incertesa de si podrà entrenar-se algun dia a les ordres de Juan Carlos Unzué aquesta setmana. I no només això sinó també si podrà jugar el partit de diumenge contra el Rayo. I és que la participació del davanter al matx podria ser una realitat després que ahir l'Associació Uruguaiana de Futbol l'alliberés dels amistosos que l'enfronten aquest cap de setmana als Estats Units i Costa Rica per motius «que són de públic coneixement». És a dir, Stuani no haurà de viatjar a l'Uruguai per a concentrar-se amb la seva selecció, a l'espera que el jutge el citi a declarar, i per tant, diumenge serà a Girona. Si federativament no hi ha cap problema, Stuani hauria de poder estar disponible per a Unzué per enfrontar-se al Rayo diumenge.

Ahir, el jutge Manuel Aleis, va anunciar que decidirà en la sentència sobre la petició del Reial Saragossa d'anul·lar el macrojudici. A aquesta sol·licitud del Saragossa s'hi havien afegit totes les defenses i s'hi van oposar frontalment les acusacions, tant Fiscalia Anticorrupció com Laliga i el Deportivo de la Corunya. Així ho ha manifestat el magistrat en la segona sessió d'aquesta macrocausa que va començar ahir amb aquest pronunciament que arriba després que el lletrat que representa el Saragossa plantegés la possible nul·litat del judici a causa del que considera una «vulneració de drets fonamentals» , que en la seva opinió es va produir en la denúncia que va presentar l'actual president de Laliga, Javier Tebas, i que va donar origen a aquest procés.



Primeres declaracions

Ahir van declarar els primers acusats l'expresident del Saragossa Agapito Iglesias i els antics directius, Francisco Checa i Javier Porquera, a més a més d' un representat del club aragonès, acusat també com a persona jurídica. Avui serà el torn de l'exdirector esportiu dels aragonesos Antonio Prieto, l'exentrenador Javier Aguirre, i els exjugadors Maurizio Lanzaro, Toni Doblas, Paulo César de Silva, Jorge López, Ander Herrera, Braulio Nóbrega. Si hi ha temps, també podrien fer-ho Gabi Fernández i Leo Ponzio.