Pep Guardiola visita les instal·lacions de La Vinya i rep el carnet del Girona

La plantilla del Girona va tornar ahir a la feina passat un dia de descans i ho va fer amb una visita d'allò més especial. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, va treure el cap per les instal·lacions de La Vinya, tot aprofitant que aquest cap de setmana no hi ha competició a la Premier -i a les primeres divisions de la majoria de les lligues- a causa dels compromisos internacionals. No va perdre detall de la sessió i ho va fer acompanyat del seu germà, Pere, així com també del president Delfí Geli i el director general Ignasi Mas-Bagà. Va aprofitar el dia el de Santpedor. No només va presenciar l'entrenament, sinó que es va trobar amb Juan Carlos Unzué. L'actual tècnic del Girona i ell van coincidir al Barça. Van fer petar la xerrada, tot intercanviant impressions. A més, Guardiola també va reunir-se amb la resta dels integrants del cos tècnic i els futbolistes.

A tot això, va rebre en mans del mateix Delfí Geli el carnet que el converteix en nou soci del club de Montilivi. I un obsequi: una samarreta blanc-i-vermella amb el seu nom imprès i el dorsal número 4, el mateix que va lluir quan va defensar els colors del Barça. «Ja fa uns anys que aquest club té una vinculació pròpia amb la meva família, perquè el meu germà n'és un dels propietaris. També el Manchester City en té una certa implicació», deia tot iniciant unes declaracions que el Girona va publicar a les xarxes socials. Continuava dient que «l'any passat vam patir bastant i crec que ara ho tornarem a fer», abans d'admetre que li feia «il·lusió» ser soci del club català. «Des d'Anglaterra seguim els resultats i sempre que podem veiem els seus partits per la televisió».

Guardiola va transmetre els seus millors desitjos cap a la present temporada. «Tant de bo en Juan Carlos (Unzué), la seva gent de treball i també els futbolistes facin un bon any. Si el grup està unit, segur que ho intentaran fins al final. Això és una cursa molt llarga. Es tracta de no pensar que al mes d'octubre tot estarà fet, perquè no és així. Sinó d'arribar a les últimes jornades amb total disposició d'aconseguir-ho. Si entre tots pensen en quin ha de ser l'objectiu, tindran moltes més opcions de fer-lo realitat», s'explicava.



Tres sessions més

Tornava ahir als entrenaments el Girona i ho feia per començar a preparar el duel d'aquest diumenge a Montilivi contra el Rayo Vallecano, un dels altres equips que venen de Primera i que, en teoria, entren en totes les travesses de possibles candidats a lluitar per l'ascens. Unzué dirigirà encara tres sessions més abans del duel, fixat per a les quatre de la tarda. Avui i demà, a dos quarts d'onze a La Vinya, i dissabte a la mateixa hora a l'estadi.