Pons, Jordán i Juncà La representació gironina a Primera

El descens del Girona a Segona A va suposar un cop molt fort tant per al club com per a l'entitat i la demarcació. Tant en l'aspecte social i emocional per a l'afició com, sobretot, econòmic per a l'entitat de Montilivi i la ciutat. Al marge de l'impacte de perdre la màxima categoria, el descens del Girona també ha fet que es reduís dràsticament el nombre de jugadors gironins a Primera Divisió. I és que enguany, ja sense el Girona entre els millors, són només tres els futbolistes de la demarcació que competeixen a Primera. Enrere queda la temporada passada, on van ser 9, o l'anterior, on es va arribar als 11 representants de les comarques a la màxima categoria. Els privilegiats que tenen l'honor de jugar en un dels 20 clubs de la màxima categoria són Pere Pons (Alabès), David Juncà (Celta) i Joan Jordán (Sevilla). Tots tres es mantenen del curs passat malgrat que tant el de Sant Martí Vell com el del Palafrugell han canviat d'equip.

No hi són en canvi el gruix de gironins que va competir els dos últims cursos amb el Girona: Àlex Granell i Valery Fernández, continuen amb el conjunt blanc-i-vermell a Segona A i Marc Muniesa, que ha encetat una nova aventura a Qatar amb l'Al-Ahli. Tampoc Gerard Gumbau, que ha deixat Leganés per tornar a Montilivi encara que sigui a Segona, ni Pau López, fitxat del Betis pel Roma a canvi de 23,5 milions d'euros. El darrer gironí que ha deixat la Primera és Rubén Yáñez, que ha canviat el Getafe, després d'un any en blanc, per l'Osca.

Joan Jordán és el que més bé ha començat el nou exercici a Primera Divisió. Després d'un parell de temporades més que notables amb l'Eibar, el baix-empordanès ha vist com el Sevilla pagava a la vora de 13 milions d'euros al conjunt basc per incorporar-lo. El director esportiu dels andalusos, Monchi, veu en Jordán un home que pot ser clau aquesta temproada al mig del camp i, per edat (25 anys), una projecció que el poden fer créixer encara més futbolísticament. De moment, el jugador format al planter de l'Espanyol acumula 86 partits i 12 gols a Primera. Amb el Sevilla ha estat titular en els tres primers partits de Lliga i ha marcat un gol contra el Granada, que va suposar tres punts.

Menys participació ha tingut, de moment, Pere Pons. L'ex 8 del Girona va acceptar aquest estiu l'oferta de l'Alabès que li permetia continuar a Primera malgrat el descens del Girona. Els bascos van pagar els 2 milions de la clàusula de rescissió i Pons ha encetat una nova etapa a la seva carrera. Fins ara, però, el gironí ha jugat dues estonetes contra l'Espanyol i el Llevant. La jerarquia d'homes com Tomás Pina i Manu García i la confiança d'Asier Garitano en Wakaso fa que, de moment, Pons hagi d'esperar.

Per últim a David Juncà enguany li toca esperar. El de Riumors va patir una subluxació a l'espatlla a mitjan agost i no ha estat disponible encara per al tècnic Fran Escrivá. Juncà té aquesta temporada la competència altre cop de l'argentí Lucas Olaza, que ha estat titular aquests tres primers partits.



Zou Feddal també hi serà

També competirà enguany a Primera Zou Feddal. El central, d'origen marroquí però criat a Figueres, enceta el tercer curs al Betis, on confia guanyar-se la confiança de Rubi. L'exjugador del Vilajuïga, entre molts altres, ha jugat a Primera amb el Llevant i l'Alabès. En total, Feddal, que també ha jugat a la Serie A italiana amb el Palerm i el Parma, hi acumula 91 partits.