La presència del Girona a Segona A omple de gironins la categoria

Com si de vasos comunicants es tractés, si a Primera la representació gironina ha passat de 9 a 3 respecte el curs passat, a Segona A ha estat al contrari. Enguany són 11 els jugadors gironins que competiran a la categoria de plata respecte els 6 que ho van fer l'anterior exercici. El Girona és l'equip que més representants de la demarcació aglutina amb Granell i Valery que continuen, Gumbau que hi ha tornat i Coris que també ha estat repescat després de dues cessions a l'Osasuna i al Nàstic. A Santander també hi ha una bona quota de gironins amb Dani Toribio que hi ha arribat tancant una etapa de quatre anys a Alcorcón, i Nuha Marong, que s'estrena a la Lliga Smarbank després d'atipar-se a fer gols a Segona B. A l'Alcorcón s'hi manté un altre curs el garrotxí Albert Dorca mentre que també continua al Lugo, cedit pel Dépor, Gerard Valentín. De la seva banda, el porter lloretenc Rubén Yáñez intentarà trobar els minuts que no ha tingut a Getafe a l'Osca. Per últim, dues cares noves que tornen a la categoria són Ivan Balliu amb l'Almeria i Òscar Sielva amb el Ponferradina. El de Caldes, de 27 anys, ha tancat la seva etapa al Metz mentre que el garrotxí, de 28 anys, surt de Segona B cinc anys després (Olot, Marbella, Somozas i Rápido de Bouzas) amb el Ponferradina.