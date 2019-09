Stuani s'entrena i apunta a un Rayo que vindrà amb baixes a Montilivi

No. Ahir a Pep Guardiola ja no se'l va veure per La Vinya. Visita especial la del tècnic de Santpedor, que va aprofitar per fer-se soci del Girona i petar la xerrada amb Unzué, un vell conegut. El protagonista, ahir, va ser un altre. I la seva presència, tenint en compte les evidents diferències, segurament va ser molt més celebrada. Al vestidor i també a l'entorn. Es tracta de Cristhian Stuani. La seva presència, almenys aquesta setmana, estava descartada. Ja no per un motiu, sinó per un parell. Primer, perquè l'Uruguai l'havia citat per participar en dos partits: contra Costa Rica i els Estats Units. Quelcom habitual des que el charrúa és a Montilivi. I segon, perquè Stuani és un dels 36 futbolistes implicats en el judici que aquesta setmana ha començat a la Ciutat de la Justícia de València, amb motiu de decidir què va passar en el duel entre el Llevant i el Saragossa del 2011, on suposadament es va produir un tripijoc que va permetre que el conjunt aragonès no baixés a Segona. En un principi, estava cantat que el davanter no trauria el cap per Girona durant uns quants dies i que, ni de bon tros, podria jugar el diumenge contra el Rayo. Ara l'escenari és un altre i la perspectiva, la contrària. Una notícia més que benvinguda.

El dimecres, el jutge va decidir que els futbolistes acusats no estan obligats a estar presents en totes les sessions del judici. A més, el més probable és que Stuani no hagi de declarar fins la setmana vinent. Cal afegir també que l'Uruguai, veient quina és la situació, decidia alliberar el jugador de jugar tots dos partits, per la qual cosa no tenia obligació de fer les maletes i creuar l'Atlàntic per unir-se a la concentració celeste. Ahir mateix ja era a Girona i al matí va ser un més en la sessió que Juan Carlos Unzué va dirigir a les instal·lacions de La Vinya. Stuani es va exercitar amb total normalitat i, si no hi ha un gir de guió d'última hora, podrà jugar aquest diumenge contra el Rayo Vallecano a Montilivi.

La seva víctima preferida

El cap de setmana passat, va necessitar només 29 minuts per batre el porter del Màlaga i marcar així el seu primer gol de la temporada. Símptoma inequívoc del bon estat de forma del davanter, que ha encetat el seu tercer curs a Montilivi igual d'entonat que els dos anteriors. Mirarà de mantenir el seu estat de gràcia aquest cap de setmana i ho farà davant del Rayo, la seva víctima preferida. L'uruguaià acumula 116 gols al futbol espanyol, repartits en els partits a Primera, Segona i també la Copa del Rei. No hi ha equip al qual ha batut més vegades que el de Vallecas. Fins a nou ocasions ha perforat la seva porteria, deixant enrere el Reial Madrid, amb sis, i segon rival que millor li va. La temporada passada va ser l'autor dels dos gols dels gironins al camp del Rayo, en la victòria per 0-2. Fa poc més de mig any d'aquell partit que es va jugar el primer de març a la nit. N'hi ha fet tres amb la samarreta de l'Espanyol, en tres ocasions diferents entre el 2012 i 2014. Amb el Racing, la ratxa encara va ser més sorprenent. El curs 11/12, als setzens de final, va anotar dos doblets. Un al partit d'anada disputat al Sardinero (3-2) i un altre a la tornada, jugat a Vallecas (4-3). El més curiós del cas és que en aquest últim partit només va jugar els 45 minuts del segon temps.



Un rival afeblit

El Rayo és, per història i pressupost, un teòric candidat a lluitar per l'ascens. Un dels molts equips que, a principi del curs, apareixen a totes les travesses que el situen a dalt al llarg de la temporada. Ve de Primera, cosa que li dona més opcions, sobre el paper, de comptar amb una plantilla competitiva. El seu inici ha sigut un xic irregular, encara que no coneix la derrota. Suma cinc punts, amb un parell d'empats i una victòria. Això sí, afrontarà el duel de diumenge a Montilivi afeblit per les baixes. Paco Jémez no podrà comptar amb Dimitrievski, Advíncula i Andrés Martín. Tots tres estan concentrats amb les seves respectives seleccions: Macedònia, Perú i Espanya sub-21. A tot això se li ha de sumar el recent traspàs d'Akieme al Barça. D'aquesta manera, el tècnic veu impossible repetir l'onze que va servir per guanyar el Deportivo. Amb aquest escenari, Jémez es veu obligat a convocar Miguel Ángel Morro, el porter del filial. Amb només 18 anys i internacional en categories inferiors amb la selecció espanyola, estrenarà convocatòria amb el primer equip. No tot és negatiu perquè Tito tornarà a jugar al lateral dret un cop ha complert un partit de sanció. A l'esquerre hi ha més dubtes. Podria jugar Luna i debutar, com també estrenar-se Saúl García. El càntabre va jugar sis partits amb el Girona durant la primera volta de la temporadda 15/16 abans de canviar d'aires al mercat d'hivern. A dalt també hi ha novetats. S'espera que jugui Ulloa, un dels fitxatges d'aquest estiu i que coneix la categoria. Si no, s'apostarà per Piovaccari.