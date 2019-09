Girona i Rayo, dues apostes per la continuïtat després del descens

Montilivi ha vist ja en les dues primeres jornades dos dels equips històrics que cada temporada surten amb el cartell de candidat a l'ascens a Primera. Contra l'Sporting, els de Juan Carlos Unzué no van passar d'un empat sofert (1-1), mentre que el Màlaga va caure-hi per la mínima malgrat mostrar ben pocs arguments (1-0). Diumenge serà el torn d'un Rayo Vallecano que, com els gironins, ve de baixar de Primera i té l'ascens com a gran objectiu. El conjunt madrileny ha fet una forta aposta per mantenir el bloc del curs passat refusant bones ofertes d'equips de categoria superior per vendre homes com Adrián Embarba i Abdoulaye Ba. En canvi, a Àlex Moreno no l'ha pogut retenir i ha estat traspassat al Betis. En certa manera, com ha intentat fer el Girona, que no ha pogut evitar els adeus de Pere Pons, Portu, Porro o Bounou, però sí que ha retingut d'altres jugadors claus dels últims anys. La línia de continuïtat a Vallecas és superior a la de Montilivi, ja que el Rayo manté 14 jugadors de la temporada passada a més a més de l'entrenador, Paco Jémez. Al Girona, de la seva banda, s'hi han quedat deu futbolistes, entre els quals Valery Fernández, lesionat, i el tercer porter, Suárez. Pel que fa al tercer equip descendit el curs passat, l'Osca, ha fet una forta sacsejada a la plantilla i només ha mantingut 5 jugadors.

Tant Rayo com Girona han fet una clara aposta per la continuïtat després del cop del descens. El director esportiu gironí, Quique Cárcel, ja va avançar a finals de juny que la seva intenció era conservar el màxim de jugadors per intentar l'assalt altre cop a Primera. Ho ha aconseguit en part, mantenint-ne deu: Suárez, Valery, Alcalá, Juanpe, Ramalho, Granell, Borja García, Aday, Mojica i Stuani, alguns dels quals titulars i importantíssims, que han rebut bons cants de sirena aquest estiu. Més forta ha estat la resistència a Vallecas, on el president, Raúl Martín Presa, s'ha mantingut inflexible i només ha deixat sortir Àlex Moreno al Betis. Així, del curs passat continuen enguany Alberto García, Dmitrievski, Advíncula, Catena, Pozo, Mario Suárez, Tito, Álvaro García, Embarba, Trejo, Ba, Bebé, Comesaña i Velázquez. A tots ells cal sumar-hi l'entrenador, Paco Jémez, que va arribar a manca de deu jornades per acabar la temporada passada i no va poder evitar el descens. El tècnic va sumar 9 punts de 30 possibles que van ser insuficients per treure el Rayo del pou. Això sí, la sèrie va ser més reeixida que la del Girona en les mateixes jornades (3 punts de 30) i va condemnar els d'Eusebio Sacristán a un descens que ben pocs s'imaginaven llavors.



El curs passat, dos triomfs

El Rayo Vallecano va ser l'únic a qui la temporada passada el Girona va superar en els dos partits de Lliga. A la primera volta a Montilivi, els d'Eusebio Sacristán van superar els madrilenys per 2-1 gràcies a dos gols de Portu. A la segona volta, a Vallecas, la victòria va ser encara amb més superioritat gràcies a dos de Cristhian Stuani.