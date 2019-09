Juan Carlos Unzué: "S'ha de demostrar que siguem la millor plantilla que ha tingut mai el Girona a la LFP"

Juan Carlos Unzué, com a mesura excepcional, ha fet pública la llista de convocats per al Girona-Rayo Vallecano d'aquest diumenge –l'equip es concentra avui-, que és exactament la mateixa que la de la setmana passada contra el Màlaga. "Faré canvis a l'onze, i més encara amb l'acumulació de partits. Així tothom té minuts i em pot demostrar que està capacitat per competir. Demà faré l'equip més fort possible, el que estigui en millors condicions, i espero que ens serveixi per guanyar a un gran rival", ha explicat el navarrès.

Sobre el potencial de la plantilla, el tècnic del Girona ha dit que "està per demostrar". "S'ha de demostrar que siguem la millor plantilla que ha tingut mai el Girona a la LFP. Fins ara, les plantilles de Machín han sigut les millors, perquè van tenir bons resultats. Està molt bé tenir currículums individuals, però hem de ser un equip. Fins que això no passi, no ho podem dir".