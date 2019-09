Els secrets de Montilivi al descobert

Per què Aday s'ha canviat enguany de taquilla? Per què s'ha retirat la càmera del sostre de la sortida del túnel de vestidors? Com funciona una conferència de premsa postpartit? Quin entrenador visitant va demanar una pantalla tàctil i no se li va poder oferir? Totes aquestes curiositats i moltes més han anat descobrint els ja més de 300 aficionats que han fet el Tour de Montilivi. Una campanya que va engegar el club a mitjan agost i que està tenint una gran acollida entre els seguidors gironins. El club té previst continuar fent el tour -que es fa dos dies per setmana amb dos o tres torns cada cop- fins a finals de mes i llavors valorar si donar-hi més continuïtat.

Es tracta d'una inicitiva d'allò més engrescadora per als aficionats blanc-i-vermells de totes les edats, que poden descobrir alguns dels secrets de Montilivi i dels seus ídols. D'entrada, la visita comença a la sala de premsa, on els aficionats coneixen com funcionen les conferències de premsa dels entrenadors locals i visitants, i a la zona mixta, on els jugadors surten a parlar per als mitjans de comunicació. Els més petits, i no tan petits, tenen l'oportunitat d'asseure's a la cadira dels entrenadors i fer un petit discurs mentre són fotografiats per tenir-ne un record.

La visita continua als vestidors, segurament la part més bunqueritzada del club i on, llevat de jugadors, tècnics i assitents, ben poca gent hi té accés. «És realment emocionant. He vingut amb la família i uns amics que no hi havien estat mai. Feia 23 anys que no entrava als vestidors i em revenen sensacions molt boniques», detalla Xavi Ferreiro, que a finals de la dècada noranta jugava al filial, aleshores a 2a Regional, i que disputava algun partit a Montilivi de tant en tant. Ferreiro observa bocabadat el piló d'innovacions tecnològiques i facilitats que tenen ara els jugadors. «Nosaltres escalfàvem aquí abans del túnel. Les oficines no hi eren», recorda.

Al vestidor, el guia del tour, Sergi González pregunta als visitants si veuen res d'estrany a les taquilles. Només una aficionada, d'allò més observadora i detallista, es fixa que el nom d'Aday està arrugat. El motiu? Perquè aquest estiu s'ha canviat de lloc i s'ha posat al costat de Borja García. Al vestidor també poden veure la Copa Catalunya aconseguida la temporada passada. El guia revela que, en el Costa Brava del curs passat, l'entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, va demanar, sense èxit, disposar d'una pantalla tàctil.

La visita s'acaba al terreny de joc, on els més petits corren la banda i els més grans es fotografien a la banqueta mentre comenten, satisfets, que l'experiència ha valgut la pena.