Per ser candidat el que cal és demostrar-ho

El futbol, de cert i exacte no en té res. És imprevisible. Hi ha favorits, com en tot, i a vegades solen funcionar les previsions. En d'altres no és així. Difícil saber què és el que passarà. Si no, seria massa fàcil. També avorrit. Si amb el pressupost i el valor de la plantilla n'hi hagués prou, Girona i Rayo tindrien el camí cap a Primera lliure d'obstacles. Ben fàcil. Per què competir llavors? Tancat el mercat, tant un equip com l'altre disposen dels vestidors més valuosos de la competició. Els entesos, xifren la plantilla de Montilivi en 62 milions d'euros. La de Vallecas, en 44. Més que cap altre rival. Suficient per tenir-ho tot fet? Ni de bon tros. Ara mateix, i amb la lliga encetada, ni un ni l'altre pujarien. La igualtat, sobretot en aquesta categoria, és majúscula i serà en uns quants mesos quan sabrem quines són les opcions de tots dos. Per fer més amena l'espera, aquesta tarda (16 hores) dos dels candidats a tornar a l'elit es veuen les cares a Montilivi. Un duel entre pesos pesants, entre dos dels favorits a l'ascens. Hi arriba animat el Girona, que s'ha espolsat els dubtes dels dos primers partits, en què va sumar un punt de sis i va oferir més ombres que no pas llums. No va brillar tampoc el diumenge passat contra el Màlaga, però en va fer prou amb un gol d'Stuani per sumar la primera victòria de la temporada.

Precisament l'uruguaià ha sigut un dels protagonistes d'aquesta setmana. Primer, perquè fa set dies debutava a la competició i ho feia veient porteria. La seva especialitat. Després, perquè en comptes de marxar convocat amb la seva selecció -la celeste l'havia citat per disputar els amistosos amb Costa Rica i els Estats Units- va desplaçar-se fins a València, on es celebra el judici pel suposat tripijoc del Llevant-Saragossa del 2011. Stuani és un dels acusats, com també un elevat número dejugadors. Al no haver de declarar fins la setmana vinent i després que Uruguai el deslliurés de la concentració, tenia via lliure per tornar cap a Girona. Dit i fet. S'ha entrenat durant aquests dies amb normalitat i ha entrat a la convocatòria. La llista, idèntica a la de la setmana passada. Unzué no pot comptar amb el lesionat Ignasi Miquel. Tampoc hi són Jordi Calavera, Santi Bueno, Sebas Coris, Jonatan Soriano ni els últims dos fitxatges: el porter Asier Riesgo i el lateral Brian Oliván.

El tècnic sembla que mantindrà el dibuix però podria afegir-hi algun retoc. Està per veure si Samu Sáiz, una de les incorporacions estrella, per fi serà titular. O si entren d'inici homes com Jozabed i Diamanka al mig del camp. Aday sembla que mantindrà el seu lloc a l'esquerra, com Maffeo no hi ha qui el mogui a la dreta. A l'eix, Ramalho podria esperar la seva oportunitat, tot mantenint Alcalá i Juanpe.

No ha perdut encara el Rayo, que tot i això suma només un punt més que el Girona i ha guanyat un partit de tres. Paco Jémez té baixes importants, com les d'Andrés Martín, Luis Advíncula i Stole Dimitrievski, tots ells convocats amb les seves respectives seleccions. La convocatòria és de vint futbolistes. Un d'ells és Saúl García. El càntabre va jugar uns mesos a Montilivi, on hi va passar sense pena ni glòria. A dalt té molts números de jugar el veterà Leo Ulloa. L'argentí ha fet un parell de gols al Girona, quan era jugador de l'Almeria.