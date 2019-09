«La millor forma de convèncer és gràcies als bons resultats»

«S'ha de demostrar que som la millor plantilla que ha tingut mai el Girona a l'LFP. Fins ara, les plantilles de Machín han sigut les millors, perquè van tenir bons resultats. Està molt bé tenir currículums individuals, però hem de ser un equip. Fins que això no passi, no ho podem dir», assegurava, des d'una tranquil·la reflexió, Juan Carlos Unzué. El navarrès sap que totes les mirades estan posades al seu damunt, perquè no pot tenir millor plantilla per intentar el repte de tornar a la Primera Divisió. La clau de l'èxit, doncs, serà descobrir si Unzué està capacitat per treure tot el suc a un grup de jugadors destinats a recuperar la categoria perduda. Com tot, però, cal temps; un temps que diu no tenir perquè els resultats manen. «No hi ha temps per als entrenadors, vivim instal·lats en la immediatesa i prenem les millors situacions segons el context en què ens trobem. Soc el mateix entrenador que a Vigo, per posar un exemple, però aquí no serveix el que vaig fer allà. Les circumstàncies canvien».



estabilitat al vestidor



El fet que el mercat d'estiu ja s'hagi acabat, provoca que Unzué ja pugui treballar amb el mateix bloc de futbolistes dels quals disposarà fins, com a mínim, a l'hivern. Tenir estabilitat és sinònim de creixement. O això diuen. «S'han acabat les incerteses i ara podem treballar amb gent que sap que aquest és el seu projecte. A partir d'aquí seran els partits i els resultats els que assenyalin en quin punt ens trobem», reflexionava el tècnic del Girona, que no va tenir cap problema a reconèixer que el protagonista, ni de bon tros, ha de ser ell. «El futbol sempre serà dels futbolistes, jo només tracto que el meu paper faciliti el seu joc, que progressin més fàcilment. Els autors de l'obra són els jugadors. Encara ens estem creant i buscant tenir una identitat pròpia. I a mi m'agrada que aquesta sigui compartida, i no que això sigui el Girona de Juan Carlos Unzué».



repeteix convocatòria



L'horari del partit ha modificat els hàbits amb què l'equip està acostumat a viure quan juga a Montilivi. En primer lloc, perquè el Girona va fer pública la llista de convocats, que és la mateixa que va guanyar el Màlaga la setmana passada. I en segon lloc, perquè l'equip ha passat la nit concentrat. «Hem cregut convenient fer-ho així, per esmorzar i passar les hores prèvies tots junts», va dir Unzué, que també va avançar que farà petits retocs a l'onze inicial. «Hi haurà canvis a l'alineació, més encara amb l'acumulació de partits. Així tothom té minuts i em pot demostrar que està capacitat per competir. Posaré l'equip més fort possible, el que estigui en millors condicions, i espero que ens serveixi per guanyar a un gran rival». Els darrers reforços, Jonatan Soriano, Brian Oliván i Asier Riesgo, no podran debutar avui davant la seva nova afició, tot el contrari que Cristhian Stuani, que repetirà d'inici. «Soriano i Riesgo s'estan adaptant al canvi, segur que en pocs dies els tindrem en dinàmica d'equip. Respecte a Stuani, tenir-lo és una bona notícia, no descobreixo res. Es va perdre un entrenament però hi podem comptar».



involucrar tothom



Tenint en compte que la plantilla és molt llarga, Unzué s'haurà de trencar el cap per descartar diversos futbolistes cada cap de setmana. Lluny de preocupar-se, aquest és un repte que l'incentiva perquè creu que cuidar els que no participin permetrà sumar més punts del que aparentment sembla. «La gent que és aquí, està encantada de ser-hi; i que la gent estigui contenta ens ajudarà. Per experiència sé que és important aconseguir que aquells que no juguen tant siguin feliços. Ells són els que faran que sigui un vestidor fort. Els hem d'involucrar, i això és responsabilitat meva, però ens donaran més del que avui creuen». Guanyar el Rayo té un significat important. «És cert que tots els partits tenen el mateix valor, però sí que estem en un moment en què hem de ser conscients de la importància de fer-nos fort davant la nostra gent i contra rivals directes. La millor forma de convèncer els jugadors i que et creguin és gràcies als bons resultats. Hem de deixar les pors de costat i oblidar el descens, ens ha de servir de lliçó». El Rayo Vallecano no sap el que és perdre a la Lliga i no ho posarà gens fàcil: «Espero un partit d'anada i tornada, són clars candidats a l'ascens i gaudeixen d'una de les millors plantilles de la categoria, en quantitat i qualitat», va afegir, definint el duel «d'espectacular». «Si no som capaços de contrarestar el seu domini, serà difícil mantenir la porteria a zero. Haurem de ser valents i obligar-los a fer allò que menys els agrada: defensar».