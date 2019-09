Unzué: "Stuani ha decidit el partit amb 10 més"

Després del triomf del Girona contra el Rayo amb hat-trick de Cristhian Stuani, el tècnic Juan Carlos Unzué ha fet la següent valoració:

"Hi ha hagut mini partits dins del partit. A l'inici no hem estat capaços de treure'ns el rival de sobre. Els moviments de sortir a la pressió no han estat ajustats pel seu posicionament i hem hagut de quedar-nos més del que volíem al nostre camp. Excepte dues o tres ocasions, hem estat capaços que el rival no crees ocasions clares. Hem de defensar així. M'ha agradat la reacció a partir del gol. Segurament condicionada per arribar i moldre. Aleshores, tot ha estat més igualat. A la represa hem creat ocasions més clares amb el segon gol, tampoc hem determinat el partit. Quan hem encaixat, hem creat ocasions a la contra".

"Stuani ha decidit clarament els partits. Però ho ha fet amb l'ajuda dels altres 10. Amb el 4-3-3 els nostres interiors han de generar ocasions i poder fer gols. Gerard i Borja n'han tingut alguna. Segur que trobarem el gol a partir d'altres jugadors. La capacitat de donar assistències i el posicionament de l'equip, faciliten la feina. Tenim la cirereta del pastís amb Stuani, que és el més difícil d'aconseguir".

"Els jugadors oblidaran amb els resultats. No hi ha millor medicina. El passat ha de servir d'aprenentatge. L'equip és un altre i té un altre objectiu. Ens hem de centrar en això. Si els resultats acompanyen, els fantasmes desapareixeran".

"Amb la seva qualitat, Borja s'havia allunyat de ser transcendent. La passada temporada el veia jugar més lluny de la porteria del que a mi m'agrada. Vull una progressió de joc perquè li arribi la pilota i pugui enfrontar-se exclusivament a línia defensiva. Les seves arribades i passades són de gol".

"Gerard està a un bon nivell. Espero que segueixi creixent perquè entenc que encara pot estar millor".

"M'agrada poc mirar enrere. Avui el més important era guanyar davant d'un dels equips més complicats de la categoria. El Rayo genera molt a través de la qualitat dels seus jugadors. Estic satisfet amb el partit d'avui".

"Està bé que el públic exigeixi. Necessitem que ens posin tensió. Si volen que anem un pas per endavant, ens ho han de fer saber. Vull dir a l'afició que als partits de casa hi haurà fases on haurem de defensar a prop de la nostra porteria, ja sigui perquè ens ho exigeixi el rival o ho necessitem nosaltres. Ens han tornat a ajudar, tot i la pluja".

"Soc una persona positiva, el somriure m'ha acompanyat quasi tota la vida. Estic al lloc on vull, tinc una plantilla bona i la gent m'acompanya. Soc un privilegiat".

"Els equips i resultats són molt ovalats. Aquesta serà la tònica. La clau és tallar ràpidament els moments difícils, quan arribin. Amb dues victòries consecutives, és el moment de donar l'oportunitat a tots els jugadors. Ho tindré complicar per decidir".

Per la seva part, l'entrenador Paco Jémez ha explicat:

"La sensació és que hem fet un bon partit amb moltes ocasions. Abans que el Girona. El resultat no reflecteix el que ha estat el partit. Hem fet una primera mitja hora espectacular sense deixar sortir al Girona del seu camp. En l'única ocasió que han tingut, s'han avançat".

"Amb el que ens han permès els canvis, hem intentat donar frescor a l'equip. Els nostres errors han donat la victòria gironina. Tenim sensacions contradictòries".

"El Girona té un dels millors davanters, no només de Segona sinó de Primera. Ho ha demostrat. És determinant i capaç de treure's gols de la màniga. No s'ha descobert res. És un dels grans davanters que hi ha al país".