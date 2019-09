«Encarem tres partits en dues setmanes en el moment perfecte»

Satisfet pel què i també pel com. Va guanyar el Girona i ho va aplaudir Juan Carlos Unzué en roda de premsa. El tècnic va tenir bones paraules per al col·lectiu i també per a Borja García, un dels destacats juntament amb Stuani. Va pair els tímids xiulets del públic amb el 0-0, al mateix moment que definia com a «perfecte» el moment per encarar tres partits en quinze dies.

ANÀLISI DEL PARTIT



«Al principi no hem sigut capaços de treure'ns de sobre el rival. No hem ajustat bé els nostres moviments i això ens ha fet estar massa al nostre camp. Recordo un parell de situacions de perill d'Ulloa, encara que tampoc és que hagin creat ocasions gaire clares. Hem de mostrar-nos més eficients perquè hi haurà moments en què alguns rivals ens sotmetran. Amb el gol hem reaccionat i això m'ha agradat. L'1-0 ens ha vingut bé i el rival ha abaixat el ritme i la seguretat. S'ha igualat tot. A l'inici de la segona part han passat moltes coses i s'ha produït una fase on hem creat més perill que ells, tot i que no hem sabut tancar el partit. Amb el 2-1 hem tingut paciència».



stuanidependència?



«Stuani ha decidit els dos últims partits però ho ha fet amb l'ajuda dels altres deu jugadors. Sobretot jugant amb el 4-3-3, els interiors han d'arribar i fer gols. Avui (ahir per al lector) ho han fet Borja García i Gerard (Gumbau)... Una altra cosa és que arribem i la pilota no entri. És cert que hem de trobar el gol a través d'altres futbolistes i ho farem. No en tinc cap mena de dubte».



xiulets a montilivi



«Està bé que la gent pressioni. Tots necessitem que ens posin un punt de tensió. Que ens faci saber si hem d'anar una mica més endavant. Crec que el públic pateix quan la pilota està prop de la seva porteria. Jo també! Als aficionats els diré que hi haurà fases en partits a casa que ens tocarà defensar prop de la porteria. Perquè el rival ens ho exigirà o perquè ens anirà bé. Vull que l'equip se senti fort en diversos moments del joc. Ens ha tornat a ajudar l'afició malgrat la pluja».



millora a montilivi



«Espero que el vestidor hagi oblidat el que passava a Montilivi. Això es farà només amb resultats positius. No hi ha millor medicina que aquesta. El passat és passat i si ens ha de servir d'alguna cosa, és per aprendre. Ho he dit més d'un cop, aquest és el Girona 19/20 i té un objectiu diferent al d'aquests anys. Ens hem de centrar en això. El que queda al fons s'oblidarà amb el temps.



borja garcía



«Vaig parlar amb ell el primer dia i li vaig dir que, amb la seva qualitat, s'havia allunyat massa de la zona en què més transcendent és. L'he vist jugar més lluny de la porteria del que a mi m'agradaria. L'intento convèncer perquè tingui clar que tindrem un inici de joc que sigui capaç de dur-li la pilota allà on més mal fa, entre espais, i tingui així més senzill enfrontar-se a la línia defensiva. Ho ha demostrat. Així és més transcendent. Ha de tornar a això, als seus números d'abans, quan semblava més un davanter que no pas un migcampista. Ha acceptat el repte i ho està fent.



dues sortides seguides



«Ha quedat clar que en aquesta lliga tot està molt igualat. Els resultats i també el nivell entre els equips. Aquesta serà la tònica durant tot l'any. Tots tindrem els nostres moments i ratxes. La clau és que quan arribi el tram difícil, aquest es pugui tallar ràpid. Ara és el millor moment per jugar tres partits en dues setmanes. És l'hora que els jugadors demostrin que ho tinc complicat per decidir qui he de posar. És el moment ideal».



victòria important



«Era important guanyar i fer-ho a un dels rivals més complicats de la lliga. No en tinc cap dubte. El Rayo genera, té qualitat i també la capacitat de tenir el control amb i sense pilota. Estic satisfet amb el partit. Tenim set punts i ja miro el Cadis, que és el líder i ens duu cinc punts d'avantatge.