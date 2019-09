El polèmic Ocón Arráiz dirigirà el Cadis-Girona de dissabte

El polèmic Daniel Ocón Arráiz, un àrbitre de La Rioja de 38 anys, amb un llarg historial de greuges cap el Girona en les últimes temporades a Segona, ha sigut designat pel Comitè per dirigir el partit de dissabte que ve a Cadis (20.30). Aquest serà el primer cop que Ocón xiuli els gironins des de la gespa en el retorn a la categoria de plata, tot i que en la segona jornada, a Albacete, ja va fer de les seves des del VAR, validant l'anul·lació de dos gols als d'Unzué per fores de joc molt dubtosos, almenys a partir de les imatges televisives, sobretot en el cas del primer, que havia fet Jairo. Al Carlos Belmonte tampoc va voler intervenir en un penal clar sobre Diamanka.



Ocón té un llarg historial de greuges. La temporada 2012/2013, al camp de l'Almeria, el Girona de Rubi es jugava l'ascens directe però Ocón Arráiz es va empassar un claríssim penal de Trujillo sobre Javier Acuña que hauria suposat l'expulsió del central rival i la possibilitat de marcar per als catalans.

L'altra acció controvertida es va produir el 2015, l'any del Lugo. En la penúltima jornada, a Palma, va expulsar Carles Mas i Richy Álvarez i cap dels dos futbolistes van poder jugar el trascendent partit contra els gallecs de la setmana següent. El cas més flagrant va ser el del central gallec, que va veure la vermella en el temps afegit per una falta inexistent.

Ocón també va xiular la semifinal anada del play-off contra el Còrdova (2015/16) a l'Arcángel on no va ensenyar la segona groga al cordovès Nando. Aquell curs el Girona perdria la final de la promoció contra l'Osasuna i el col·legiat va pujar a Primera, tot i que només hi va durar un any. Amb el col·legiat de La Rioja sobre la gespa, l'encarregat de controlar el VAR des de Las Rozas serà Óliver De la Fuente Ramos.