Stuani instal·la la felicitat a Montilivi

Beneït judici. En condicions normals, ahir a l'hora del partit, Cristhian Stuani hauria estat volant amb la selecció de l'Uruguai des de Costa Rica cap als Estats Units per, demà a la matinada a Saint Louis, enfrontar-se al conjunt nord-americà. Un amistós -també el de Costa Rica- del qual la federació uruguaiana el va alliberar arran del judici que des de la setmana passada se celebra pel cas del presumpte tripijoc entre Llevant i Saragossa el 2011. Stuani avui sí que serà a València declarant però ho farà més cofoi que mai després d'una altra actuació de pel·lícula ahir contra el Rayo. El killer blanc-i-vermell marca diferències a Segona A i fa la vida molt més senzilla al Girona. Tres urpades, tres aparicions estel·lars del charrúa que van servir per tombar el Rayo Vallecano i encadenar la segona victòria a l'estadi de Montilivi i signar, de passada, el seu primer hat-trick amb la samar­reta del Girona. Borja García va estar sublim i Maffeo pletòric però Stuani té el do de decidir partits. I per molts anys. L'uruguaià va desembossar un partit que no feia gaire bona pinta abans de la mitja hora de joc en aprofitar una excel·lent passada d'Àlex Gallar. Era la primera arribada d'un Girona que fins llavors (m.27) havia patit uns quants ensurts. L'uruguaià, ja a la represa i després que el Rayo enviés una pilota al pal, va fer el 2-0 de penal. El partit semblava tancat però Embarba va aprofitar el relaxament general per posar-hi una mica d'emoció. Tampoc gaire perquè els madrilenys no van inquietar amb perill clar el porter Juan Carlos. Tot i això, a la grada hi va haver nervis fins que Stuani va decidir que ja n'hi havia prou de patir i va tancar el partit amb el tercer gol de la tarda, caçant un refús d'Alberto García a xut de Borja García. Era la cirereta del pastís i la confirmació que el Girona va pel bon camí. Queda molt, moltíssim per arribar a l'objectiu i la recepta és ben fàcil: guanyar partits. Amb Stuani però, tot és més fàcil. De moment, el Girona ja ha entrat a les posicions de play-off.

Malgrat que havia anunciat canvis a l'onze, al final Juan Carlos Unzué va repetir el mateix equip que havia der­rotat diumenge passat el Màlaga. Un 4-3-3 amb Àlex Granell de pivot i Gerard Gumbau i Borja García d'interiors per darrere del trident. No va ser bo el començament de partit d'un Girona que es va veure sorprès per l'alta pressió del Rayo. Els madrilenys ofegaven la sortida de pilota dels d'Unzué, que no trobaven la manera que Borja García entrés en joc. Per si fos poc, les imprecisions dels locals provocaven que el Rayo, gairebé sense voler-ho, arribessin amb prou perill com per avançar-se. El Ciclón Ulloa va estar a punt de fer-ho ja en el primer minut i sobretot, al quart d'hora de joc, quan va rematar de cap un córner servit per Embarba que va llepar el travesser. Poc després Ulloa tornaria a fer una parròquia local, que no ho veia gens clar. Tanmateix, tenir jugadors de tanta qualitat permet al Girona poder decidir quan vol. O marcar en la primera arribada a porteria. Com els equips grans, que és el que és ara el Girona. Així, en la primera pilota que va tocar Àlex Gallar va desfer-se d'un rival i va cedir la pilota a Stuani perquè superés Alberto García. Un gol de tiralínies per obrir la llauna i desencallar un partit que no feia gaire bona pinta.

L'1-0 va donar ales al Girona, que a partir d'aquí va començar a trepitjar més la zona de tres quarts i, per força, l'àrea rival. Així, els d'Unzué gaudirien, poc després del gol, d'una claríssima ocasió per ampliar distàncies. Aquest cop, però, la mà d'Alberto García va desviar a córner una boníssima rematada de Gallar. El Girona s'havia connectat i sotmetia un Rayo que patia. Tot i això, el segon gol no va arribar i, en canvi, el Rayo sí que va estar a punt d'empatar en un ràpid contracop entre Tito i Álvaro García que l'extrem va finalitzar amb una rematada a l'exterior dela xarxa.

La represa va començar amb un ensurt descomunal quan Trejo va enviar, mig de rebot, al pal una centrada d'Álvaro García. No s'hi valia a badar. La consigna d'Unzué al vestidor va ser la de buscar el segon gol i mirar de tancar el partit. Així, després de l'espant del pal de Trejo, el Girnoa va prémer l'accelerador. Alberto García va evitar que Gumbau, arribant des del darrere, s'estrenés com a ­golejador. Al cap de res, però, Jairo, que ­havia entrat a la mitja part en el lloc de Gual, va caure dins l'àrea després d'una entrada de Catena i l'àrbitre va assenyalar penal. I si hi ha ­penal a ­favor, ja se sap que és garantia de gol amb Stuani al camp. ­L'uruguaià va agafar la responsabilitat i va enganyar Alberto García per fer pujar el segon al marcador.



El Rayo hi posa emoció

El 2-0 va tranquil·litzar el Girona, que s'ho veia fet. Era massa aviat. El Rayo no va abaixar els braços i Paco Jémez va fer entrar un davanter centre, Piovaccari, i un extrem,Bebé, per buscar la reacció. Els madrilenys entrarien al partit (m.72) quan Embarba va quedar-se una pilota morta a l'interior de l'àrea i va superar Juan Carlos. Hi havia partit. El Girona havia abaixat una mica la guàrdia i, òbviament, el Rayo no ho havia desaprofitat. Tocava resistir i defensar, quelcom que no sembla que casi gaire amb l'estil dels jugadors d'aquest Girona. Tanmateix, ahir ho van fer. I bé. Si bé és cert que el setge del Rayo no va ser cap pluja de pilotes a l'àrea ni arribades continuades a la porteria local, més aviat al contrari; el Girona el va saber contenir perfectament. A més a més, i per tal d'estalviar un patiment innecessari a la parròquia local, Stuani va signar el seu tercer gol en aprofitar el refús d'Alberto García després d'una rematada de Borja. La millor manera de tancar un partit rodó que, d'acord que entrarà a la història per ser el primer hat-trick de Stuani, però que tan sols suposa tres punts més d'un objectiu molt complicat.

GIRONA: Juan Carlos, Maffeo, Alcalá, Juanpe, Aday, Granell, Gumbau, Borja García (Diamanka, min. 89), Gallar (Mojica, min. 76), Marc Gual (Jairo, min. 46) i Stuani

RAYO: Alberto García, Tito, Catena (Piovaccari, min. 57), Saveljich, Luna, Mario Suárez (Joni Montiel, min. 77), Pozo, Trejo, Embarba, Álvaro (Bebé, min. 67) i Ulloa

GOLS: 1-0, Stuani (min. 27); 2-0, Stuani de penal (min. 56); 2-1, Embarba (min. 72); 3-1, Stuani (min. 89)

ÀRBITRE: Sagués Oscoz (comitè basc). Ha amonestat Marc Gual (Girona); Catena, Luna, Piovaccari, Ulloa (Rayo).

ESTADI: Montilivi, 8.608 espectadors