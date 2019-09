Stuani instal·la la felicitat a Montilivi

Beneït judici. En condicions normals, ahir a l'hora del partit, Cristhian Stuani hauria estat volant amb la selecció de l'Uruguai des de Costa Rica cap als Estats Units per, demà a la matinada a Saint Louis, enfrontar-se al conjunt nord-americà. Un amistós -també el de Costa Rica- del qual la federació uruguaiana el va alliberar arran del judici que des de la setmana passada se celebra pel cas del presumpte tripijoc entre Llevant i Saragossa el 2011. Stuani avui sí que serà a València declarant però ho farà més cofoi que mai després d'una altra actuació de pel·lícula ahir contra el Rayo. El killer blanc-i-vermell marca diferències a Segona A i fa la vida molt més senzilla al Girona. Tres urpades, tres aparicions estel·lars del charrúa que van servir per tombar el Rayo Vallecano i encadenar la segona victòria a l'estadi de Montilivi i signar, de passada, el seu primer hat-trick amb la samarreta del Girona. Borja García va estar sublim i Maffeo pletòric però Stuani té el do de decidir partits. I per molts anys. L'uruguaià va desembossar un partit que no feia gaire bona pinta abans de la mitja hora de joc en aprofitar una excel·lent passada d'Àlex Gallar. Era la primera arribada d'un Girona que fins llavors (m.27) havia patit uns quants ensurts. L'uruguaià, ja a la represa i després que el Rayo enviés una pilota al pal, va fer el 2-0 de penal. El partit semblava tancat però Embarba va aprofitar el relaxament general per posar-hi una mica d'emoció. Tampoc gaire perquè els madrilenys no van inquietar amb perill clar el porter Juan Carlos. Tot i això, a la grada hi va haver nervis fins que Stuani va decidir que ja n'hi havia prou de patir i va tancar el partit amb el tercer gol de la tarda, caçant un refús d'Alberto García a xut de Borja García. Era la cirereta del pastís i la confirmació que el Girona va pel bon camí. Queda molt, moltíssim per arribar a l'objectiu i la recepta és ben fàcil: guanyar partits. Amb Stuani però, tot és més fàcil. De moment, el Girona ja ha entrat a les posicions de play-off.