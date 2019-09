El Girona disposa del límit salarial més elevat de Segona

Quan es parla de futbol, com passa també a la vida, els diners no ho són tot. Però ajuden. Poden, i també solen, ser un factor diferencial. Com més en tens, les possibilitats es disparen. Vol pujar el Girona, tornar a Primera el més aviat possible i deixar enrere el sotrac que ha suposat baixar de categoria. Per intentar-ho, disposa d'un avantatge respecte a la resta de rivals. Res que sigui determinant, tot i que pot acabar-ho sent. El famós límit salarial, fins fa poc un terme desconegut però que els últims anys ha anat guanyant importància tant a Primera com a Segona, hi té molt a dir. El seu sostre és el més elevat de la categoria. A més, amb molta diferència. És el club que té més diners per destinar a la plantilla, segons les xifres que es van fer públiques durant el dia d'ahir.

El límit salarial és aquell import màxim al qual cada equip pot arribar per cobrir les despeses en futbolistes, primer i segon entrenador, preparador físic, la pedrera i també d'altres seccions. El marca la diferència entre els ingressos i les anomenades despeses estructurals que resulten als pressupostos de cada equip. S'hi inclouen les partides dels sous (fixos i variables), seguretat social, primes, amortitzacions, comissions per a agents... Cada club sol proposar aquest sostre salarial i després és La Lliga l'encarregada d'aprovar-lo o no segons uns barems per classificació, història i ingressos. Per aquesta temporada, el límit del Girona es dispara. Tant, que puja fins als 29,28 milions d'euros. És menor que l'any passat. I és obvi, perquè llavors els de Montilivi jugaven a Primera. Però la diferència és minsa: uns 7,5 milions. Aquest estiu el club s'ha rascat la butxaca per tancar algun fitxatge, però la xifra d'ingressos s'ha disparat amb algunes vendes, com les de Portu a la Reial Societat (10 milions) i Porro al City (entre 6 i 7).

El Girona supera, i de llarg, els seus immediats perseguidors en aquesta particular classificació. El segon és el Rayo, amb 19,06. Els separen 10 milions, un món. Un i altre equip disposen de les plantilles més valuoses de tota la competició. Es van enfrontar el passat diumenge i Cristhian Stuani va ser determinant: 3-1 a Montilivi. El podi el completa l'Almeria, que estrena propietat i disposa d'un límit que puja fins als 18,12 milions d'euros. L'Osca, l'altre equip que ve de Primera, el té de 16,32 milions. A continuació, superen la barrera dels 10 milions equips com el Las Palmas (12,25), Deportivo (11,35) i Sporting (11,31). Per contra, hi ha tres equips que no arriben als 5 milions. Tots tres acaben de pujar de Segona B. Es tracta del Mirandés (4,27), Ponferradina (4,19) i Fuenlabrada (4,05). Curiosament, però, el conjunt madrileny tot i disposar del sostre més baix de tota la categoria, és un dels equips que millor ha encetat la competició. Encara no ha perdut, ha guanyat tres partits i n'ha empatat un. I això que debuta a Segona.



Barça i Reial Madrid, a part

A la Primera Divisió es repeteix la mateixa història de sempre i tant Barça com Reial Madrid mengen a part, amb unes xifres estratosfèriques que queden ben lluny dels seus competidors. El club blaugrana torna a ser l'equip de la màxima categoria que disposa del límit salarial més alt. Arriba fins als 671,429 milions d'euros i supera l'anterior xifra en 38,529 milions. El Reial Madrid continua segon. També dibuixa una línia ascendent i per aquesta temporada el seu sostre se situa en els 641,049 milions. Com l'últim any, el tercer és l'Atlètic de Madrid, que continua reduint distàncies en relació amb el primer. Aquest cop el seu límit és de 348,5 milions d'euros. Tots els equips de Primera veuen com les seves respectives xifres s'han incrementat, tret del Vila-real i el Leganés, tot i que la davallada és pràcticament invisible. A la part baixa d'aquesta particular classificació hi ha un parell d'equips que acaben de pujar, com són el Granada (35,461 milions d'euros) i el Mallorca (29,968, molt semblant al del Girona). També hi ha el Valladolid, segon per la cua, amb un límit de 32,034 milions.