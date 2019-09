Stuani: «Per a mi era important guanyar el partit i fer gols»

Ni 24 hores després de signar el seu primer hat-trick amb la samarreta del Girona, Cristhian Stuani va assistir a la Ciutat de la Justícia de València per declarar com a acusat en el judici que investiga el suposat tripijoc del Llevant-Saragossa del 2011. El futbolista no només va participar en aquell partit, sinó que va marcar l'únic gol dels locals. L'1-2 va salvar el conjunt aragonès, al qual s'acusa d'haver comprat el seu rival. Stuani estava llavors cedit pel Reggina italià i va explicar en la seva declaració, que es va allargar prop d'un quart d'hora, que la preparació d'aquella última jornada va ser «normal», encara que també amb certa «alegria» perquè el Llevant havia segellat la permanència uns dies enrere. A més, va destacar la «importància» d'aquella cita. «Havia de deixar una bona imatge perquè estava cedit. Per a mi era important guanyar i fer gols».

Va negar rotundament tenir constància que s'hagués fet una reunió al vestidor per valorar unasuposada compra per part del Saragossa. I també va justificar, davant la insistència del fiscal, que si no hi havia gairebé moviments bancaris en els tres mesos posteriors a aquell duel va ser perquè estava de vacances. «Soc uruguaià i quan s'acaba la Lliga me'n vaig al meu país, a la casa familiar. El meu pare es feia càrrec de les despeses i no vaig fer servir ni targeta de crèdit ni efectiu». Ha afegit que «durant l'any sempre faig transferències al meu pare per aquest tipus de despeses i també per ajudar la família». A part, va admetre que no tenia cap explicació per respondre al fiscal quan li va preguntar per què, a l'agost del 2011 i ja a Espanya, només havia retirat 500 euros si un any enrere n'havia tret 6.500.

Stuani va ser un dels últims exjugadors del Llevant que van declarar. També ho van fer Héctor Rodas, Rafa Jordá, Felipe Caicedo, Vicente Iborra, Xisco Muñoz i Miquel Robusté. Ara ja no haurà de tornar a València fins que el jutge faci públiques les conclusions, així podrà entrenar amb normalitat i jugar aquest dissabte a Cadis.