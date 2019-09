Montilivi duplica l'assistència respecte a l'última temporada a Segona Divisió

La flama, de moment, continua encesa. Si ja a l'estiu va ser un bon senyal que el club mantingués els 9.500 abonats del curs anterior a Primera, l'ambient i les dades d'assistència de les tres primeres jornades a Montilivi fan pensar que l'afició segueix engrescada al costat de l'equip, tot i el descens. Fins ara ja han passat per les grades de l'estadi 25.556 espectadors, una xifra que en l'anterior temporada a Segona, la de l'ascens a Primera (2016/17), es va trigar sis partits a poder superar. Aquelles tardes desangelades a Montilivi, amb més seients buits que públic, són història.

Les visites de l'Sporting, el Màlaga i el Rayo Vallecano han tingut una mitjana d'assistència de 8.518 espectadors. El Girona, per tant, pràcticament està duplicant les entrades que feia en l'inici del que fins ara era el seu últim curs a la categoria de plata. Aquella Lliga 2016/17 no va començar gaire bé a casa i dels sis primers partits només se'n van guanyar tres (Elx, Reus i Numància) i se'n van empatar tres més (Almeria, Mirandés i Oviedo). Aquell Girona de Machín venia de dues decepcions seguides, tenint la Primera a tocar, la de 2015 contra el Lugo i la de 2016 en la promoció contra l'Osasuna. En els tres primers partits es van reunir a l'estadi 12.800 aficionats, una xifra que no té res a veure amb els 25.500 d'aquesta temporada.

Va costar que l'afició arrenqués. La primera vegada que es va aconseguir passar dels 6.000 espectadors va ser el desembre de 2016, coincidint amb la visita del Llevant. Per aquelles alçades de temporada, els valencians ja eren líders i el Girona ocupava el segon lloc; unes posicions que ja no es van moure en tot el campionat. En aquell partit els gironins es van imposar per 2-1. A mesura que va anar avançant la Lliga i el Girona s'acostava a l'objectiu l'estadi es va anar omplint. No cal dir que el dia de l'ascens a Primera, amb l'empat contra el Saragossa, l'estadi va penjar el cartell d'esgotades les localitats. Tot i això, el fet que alguns abonats no anessin al partit, va situar l'entrada en 9.082 espectadors sobre un aforament de 9.200 seients.

Amb l'ascens a Primera el Girona va ampliar l'estadi i va consolidar una mitjana d'assistència per sobre dels 10.000 espectadors, amb les puntes lògiques dels partits més esperats contra el Barça i el Reial Madrid. La visita dels blancs en els quarts de final de la Copa té, de moment, el rècord de públic: 14.158 espectadors (sobre un aforament de 14.500) en un duel on fins i tot els abonats pagaven i que venia molt encarrilat pels blancs gràcies al 4-2 de l'anada (1-3 a Girona). Tot i el descens, i la reducció dels seients a l'estadi, la grada de Montilivi continua fent goig. Si els resultats acompanyen, Stuani i companyia ho tindran fàcil per seguir engrescant l'afició.