Oliván i Lozano es queden sense jugar al Carranza contra els seus exequips

Aquest dissabte, a partir de dos quarts de nou del vespre, el Girona torna a tenir un test d'alçada. La competició acaba de començar, però l'exigència és màxima. Després de guanyar el Rayo, un candidat a l'ascens, toca visitar l'actual líder de la Lliga: un Cadis que compta els seus partits per victòries. S'haurà de veure si Juan Carlos Unzué fa canvis respecte a les dues últimes convocatòries, calcades una de l'altra. A l'espera de veure si hi haurà novetats, el que ja se sap és que Brian Oliván no podrà debutar encara amb la samarreta blanc-i-vermella. L'últim fitxatge del mercat d'estiu no va estar citat el diumenge per decisió tècnica i tampoc ho podrà fer aquesta jornada per un tema contractual. Pertany al club andalús, que ha preferit curar-se en salut i, tirant de la famosa «clàusula de la por», li prohibeix enfrontar-s'hi. Passa el mateix a la inversa perquè el Girona també té un futbolista prestat al Cadis. Es tracta del Choco Lozano. Amb ell, la situació és la mateixa. Com que encara té vincle amb l'entitat de Montilivi, també està descartat. Ni aquest cap de setmana ni tampoc en el duel de la segona volta.

Curiós és el cas d'un i altre futbolista. Arriben on se'ls vol, després de deixar enrere un club que, malgrat cedir-los i no haver-los rescindit, no hi compta. Ha quedat clar aquesta última temporada. I també durant l'estiu. Lozano va arribar a Montilivi avalat pels seus bons números a Segona. No se n'ha acabat de sortir a Girona. El rendiment no ha sigut l'esperat i ni Pablo Machín, primer, ni tampoc Eusebio Sacristán, després, hi han comptat. Tampoc Juan Carlos Unzué, que no ha quedat convençut durant aquests darrers mesos. Així que s'ha apostat per enviar-lo cap a Cadis. D'allà ha sortit un Brian Oliván que ha perdut protagonisme amb el conjunt andalús. Molts l'assenyalaven com el millor lateral que tenia la plantilla, però les seves desavinences amb el tècnic, Álvaro Cervera, eren evidents. Ho va arribar a reconèixer en roda de premsa: «En Brian és un dels jugadors amb els quals més he parlat a la meva vida. Vídeos, xerrades... Però ha arribat un moment en què l'un sense l'altre serem millors. Perdem el temps intentant solucionar quelcom que no té solució. A ell li agrada una altra cosa, un altre joc. No sé si no vol o no pot».