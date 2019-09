L'equip més valuós de la Lliga

Dies després de consumar-se el descens i un cop començat a passar el dol, el missatge positiu, optimista i ambiciós que va germinar a Montilivi es va començar a multiplicar. Van ser moltes les veus que van apostar cegament per tornar ben aviat a Primera, situant com a únic i vàlid objectiu el de pujar de categoria. Sí o sí. No pas l'afició, sinó que el discurs sortia del mateix club. De la directiva i també del vestidor, tots hi coincidien. Fins i tot els nouvinguts així es manifestaven a cada presentació oficial, una rutina que s'ha anat repetint amb freqüència al llarg d'aquest estiu. Tothom sap, per tant, a què aspira el Girona. Què és el que vol i per què lluitarà aquesta temporada. Ara bé, tampoc hauria estat necessari que així s'hagués especificat cada cop en roda de premsa. Ho diuen les xifres. Ho corroboren i confirmen. I avisen també a la resta. Aquesta setmana ha servit perquè li quedi clar a tothom. El dilluns, La Lliga feia públics els límits salarials de les dues primeres categories del futbol espanyol. A Segona no hi ha «rival» per al Girona en aquest aspecte. A més, el blanc-i-vermell és l'equip més valuós del campionat. El que compta amb la plantilla més cara.

Així ho xifra Transfermarkt, una de les webs de futbol més prestigioses i conegudes del planeta. El portal alemany, entre el munt d'informació que ofereix, valora les plantilles d'un grapat d'equips de tots els continents. Fa servir una sèrie de paràmetres per posar preu a cada futbolista. El seu impacte a les xarxes socials, la influència que tenen entre els aficionats, el seu rendiment més recent, la clàusula de rescissió, l'interès d'altres clubs o la categoria a la qual milita, entre d'altres. Tot això serveix per escollir, de cadascú, quin és el seu preu de mercat. La suma del valor de cada jugador fa que les plantilles tinguin un determinat preu. I seguint aquesta regla de tres, la del Girona és la més cara de tota la Segona Divisió. Ara, un cop tancat el mercat d'estiu, amb els equips fets i la Lliga en dansa, Transfermarkt ha tornat a revisar aquestes quantitats. L'última llista la comanda amb mà de ferro l'equip de Montilivi, amb un valor de 50,90 milions d'euros. Supera en gairebé 9 milions el seu immediat perseguidor, un Rayo Vallecano (42 milions) que també és el segon club amb un major límit salarial de la categoria d'argent. Els segueix l'Osca, amb 35,40 milions, per completar el podi. A la part baixa, tres dels equips que venen de Segona B: Ponferradina (8,80), Mirandés (8,70) i Fuenlabrada (7.60). Curiosament, l'equip madrileny, tot i disposar de la plantilla amb menys valor de la Lliga, és dels pocs conjunts que encara no coneix la derrota passades quatre jornades i que es troba instal·lat a la part alta de la classificació.

Els dos futbolistes més cars de la plantilla gironina són Cristhian Stuani i Borja García, cadascun d'ells valorats en 6 milions d'euros. Després ve Juanpe Ramírez, amb 5. En línia descendent hi trobem Àlex Granell (4), Pablo Maffeo (3,50), Samu Sáiz (2,50), Johan Mojica (2), Jonatan Soriano (2), Jonás Ramalho (2), Ignasi Miquel (2), Jozabed Sánchez (2), Aday Benítez (1,50), Àlex Gallar (1,50), Gerard Gumbau (1,50), Marc Gual (1), Pedro Alcalá (800.000 euros), Jairo Izquierdo (800.000), Pape Diamanka (700.000), Jordi Calavera (600.000), Juan Carlos Martín (500.000), Brian Oliván (500.000), Coris (500.000), Asier Riesgo (400.000) i Santi Bueno (300.000).



Tres entre els deu primers

Hi ha un munt de jugadors a les 22 plantilles de Segona. Moltíssims. Tots, amb el seu determinat valor de mercat. Segons el criteri d'aquesta mateixa web, el més ben valorat de tota la Lliga és Francisco Montero. Es tracta d'un jove central que l'Atlètic de Madrid ha cedit al Deportivo de la Corunya. Se'l xifra en 10 milions d'euros. I fins aquí, ningú hi arriba. Si s'agafessin només els deu primers d'aquesta teòrica classificació, el Girona hi tindria gairebé un terç de la seva representació. Entre ells hi trobaríem Cristhian Stuani (6), Borja García (6) i Juanpe Ramírez (5). Tots ells compartirien aquest privilegi amb jugadors com l'atacant del Las Palmas Jonathan Viera (6), el central del Deportivo Peru Nolaskoain (5), el davanter de l'Osca Cristo (5), l'atacant del Las Palmas i fitxat fa ben poc pel Barça Pedri (5), el prometedor extrem de l'Almeria Arvin Appiah (5) i el migcampista ofensiu del Saragossa Shinji Kagawa (4). El porter més ben valorat de tota la Lliga és el macedoni Stole Dimitrievski, del Rayo Vallecano. El seu preu de mercat arriba fins als 3 milions d'euros.