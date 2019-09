«Endollats» per afrontar dues sortides a la Lliga ben «complicades»

Un Cadis «reconeixible», també «solidari», que busca l'error del rival i que està «amb l'autoestima i la confiança al màxim». El primer dels tres rivals que es creuaran en pocs dies al camí del Girona. Juan Carlos Unzué reiterava ahir que és un «bon moment» per afrontar aquestes properes jornades, en què l'objectiu no és pas cap altre que «allargar la bona dinàmica». Hi haurà rotacions, però sobretot a partir de dimarts, al camp de l'Almeria, amb la intenció de «definir quin serà el nostre fons d'armari». El tècnic va comparèixer ahir en roda de premsa tot explicant que el de demà és un duel «clau» i que guanyar-lo seria una molt bona notícia. «Seria molt important, encara que no hem d'oblidar que no serà pas fàcil». L'equip s'entrenarà avui i farà les maletes cap a terres andaluses, just després que el club faci pública la llista de convocats. Caldrà veure si hi ha novetats respecte a les dues últimes llistes, del tot calcades i que van servir per guanyar, de manera consecutiva, el Màlaga i Rayo a Montilivi. Jugui qui jugui, l'equip està «endollat» i ho espera demostrar.



convocatòria



«Ara mateix no puc avançar res perquè encara ens queda un entrenament abans de viatjar. Fins que no l'acabem i vegi que tothom està disponible, no farem pública la llista de convocats. Sí que puc dir que aquesta setmana ha anat molt bé pel que fa als entrenaments i al treball. A priori, no tenim cap baixa fora dels lesionats Ignasi Miquel i Valery. Si no passa res, la resta els tindrem disponibles».



hi haurà rotacions?



«El normal és que faci més canvis el proper dimarts, al camp de l'Almeria. Bàsicament, pel poc temps que hi ha entre aquest partit i el de Cadis. Els que venen de jugar amb el Rayo també poden jugar aquest dissabte. A Almeria vindrem de dos viatges consecutius i entenc que serà allà on hi poden haver més rotacions. El que està clar és que acabarà jugant la majoria de futbolista de la plantilla entre una i altra jornada».



dues sortides seguides



«Les afrontem amb l'ànim i la convicció de guanyar, com ho fem quan juguem els nostres partits a casa. No em condiciona excessivament. Aquí, a Montilivi, juguem amb la nostra gent. A l'hora de plantejar un partit em fixo més aviat en què ens pot fer el rival, no pas l'escenari. El que ara mateix tinc molt clar és que ens espera un partit molt complicat a Cadis, contra un rival que està en molt bona ratxa».



el cadis



«Ens trobarem un rival amb molta autoestima i la confiança al màxim. Això sempre és una dificultat. A part de l'aspecte mental, se li ha d'afegir tot el que pot fer el Cadis al terreny de joc. Els equips que entrena Álvaro Cervera són molt reconeixibles. Amb el seu 4-2-3-1 i 4-4-2 quan li toca defensar. No tenen una gran varietat de sistemes ni dominen gaires aspectes del joc. Però els quatre o cinc conceptes que executen, els fan amb una efectivitat enorme. Tenen molt clar què és el que volen. Només cal veure quins són els seus resultats. És un equip molt reconeixible, solidari i que no s'incomoda quan no té la pilota. Fins i tot la cedeix al rival, en ocasions. Intenta que t'equivoquis. Disposa de gent ràpida als costats. Potser no té futbolistes molt reconeixible per a l'espectador general, però jo em fixo i em crida l'atenció, sobretot, els pivots. La gent que juga per dins. Tenen molt de nivell, són solidaris, tenen recorregut. Aquests petits detalls i la seva actitud poden marcar la diferència. Ens espera un partit complicat. Cervera deia que l'actual era la millor plantilla que mai havia tingut com a entrenador del Cadis. Crec que té motius per pensar d'aquesta manera».



la dinàmica positiva



«Sense cap dubte, la volem aprofitar. Aquestes dues sortides consecutives ens arriben en un bon moment. Per la dinàmica de resultats i per la bona setmana de treball. La gent està molt endollada. Ens prenem com un pack les properes jornades, amb el condicionant que el duel d'Almeria està molt a prop del de Cadis.



cop sobre la taula



«Cada jornada és bona per demostrar que volem pujar. Una cosa és el que diuen els pressupostos, les estadístiques i els números. Una altra cosa, i ben diferent, el dia a dia. Estic molt content amb l'equip i sé de l'esforç que ha fet el club per tenir aquesta plantilla. Ara, si mirem la història, aquesta ens diu que aconseguir l'ascens a Primera serà molt difícil. Per assolir-ho necessitarem a tota la plantilla. Per això les dinàmiques positives s'han d'allargar el màxim de temps possible. És clar que seria important guanyar al Carranza. Em centro en aquests 90 minuts. Tinc molt clar que cadascun dels partits que ara ens esperen seran una història diferent. Com també que els dos propers rivals ens exigiran jugar a un nivell molt i molt alt».



el cadis, contra 10



«S'ha de recordar que ells han tingut la fortuna que dos dels seus rivals a la Lliga s'han quedat amb un futbolista menys relativament aviat. Això el que et provoca és que acabis jugant un tipus de partit que, en un principi, no tenies establert. Tenint més possessió i també estant més al camp rival. El que no podem oblidar és el Cadis que normalment juga contra onze jugadors. I la versió que ens trobarem el dissabte s'assemblarà més a aquesta última».



costa fer canvis?



«No massa tenint el compte el moment que ara mateix estem vivint. Això acaba de començar i s'ha de recordar que hi ha jugadors que han arribat bastant tard, durant la fase final de la pretemporada. La dinàmica de treball no està apresa al cent per cent. Per això deia l'altre dia que prefereixo que el moment de jugar tres partits en vuit dies sigui ara. Per l'estat d'ànim de l'equip. Pel temps que porten amb nosaltres alguns jugadors. Ara veig que la gent està involucrada i molt activa. Això sempre t'acosta al fet que el rendiment de cadascú, independentment de qui jugui, sigui proper al seu màxim nivell. Per això l'actual és un bon moment per definir el fons d'armari que tindrem nosaltres com a equip».