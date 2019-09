Sense victòries ni gols a favor al Carranza

Són uns quants els ingredients que converteixen en ben complicada la sortida que afronta el Girona aquesta jornada. Juga a Cadis, contra l'equip que es troba més en forma de la Lliga. Ho ha guanyat tot i això el situa al capdamunt de la classificació, encara que només s'hagin jugat quatre partits. A part del bon moment que viuen els gaditans i de la qualitat de la seva plantilla, se li ha d'afegir un altre aspecte que tampoc juga a favor dels d'Unzué. Els precedents. Són pocs, però bastant clars. Al Carranza, el Girona mai ha sigut capaç de guanyar un partit oficial. És més, tampoc hi ha marcat un sol gol.

Diuen que a la tercera va la vençuda. Perquè això passi, abans es necessita intentar-ho un parell de cops. Dues són les vegades que l'equip català ha jugat a l'estadi del Cadis. Precedents bastant recents i tots dos a la Segona Divisió, la mateixa categoria que ara mateix comparteixen. El balanç és ben pobre, amb un únic punt de sis possibles. L'empat en qüestió arribava fa tres anys, en el primer trimestre de la temporada de l'ascens. Aquell dia, el Girona de Pablo Machín va esgarrapar un 0-0 i va tornar cap a casa amb algunes baixes importants, com les de Miguel Ángel Cifuentes i Fran Sandaza. De l'altre partit fa uns quants anys més. Va ser el curs 09/10, amb Narcís Julià a la banqueta i sense tenir la permanència encara lligada. Aquell dia, la victòria es va quedar al Carranza. Els gols d'Enrique i Toedtli van ser determinants i es van traduir en el 2-0 final.

Tampoc és que a Montilivi les coses hagin anat massa més bé, però com a mínim a casa el Girona sí que ha sigut capaç de guanyar el Cadis. Un cop. El mes de novembre del 2009 i amb golejada inclosa. Un 4-0 materialitzat per Dorca, Peragón, Migue i Gabri. La trista figura va ser el porter txec Zdenek Zlamal. Aquell va ser l'últim dels dos únics partits que jugaria amb els gaditans. Ja més tard, el mes de març del 2017, seria el Cadis el que s'imposaria a l'estadi, en un duel que enfrontava a dos conjuns que lluitaven per pujar a Primera. Ortuño i Álvaro García van avançar ben aviat als visitants i, malgrat l'espectacular gol de tisora de Longo, no hi va temps per a la remuntada: 1-2.