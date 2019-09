El Cadis retrata el futbol insípid del Girona (2-0)

El Girona continua sense puntuar lluny de Montilivi i, com ja havia passat en el desplaçament a Albacete, un gol en pròpia porta de Pedro Alcalá a la mitja hora de partit ha castigat el futbol estèril de l'equip d'Unzué que ha acumulat molta possessió de pilota per fer un joc horitzontal que no li ha servit per generar bones oportunitats de gol per empatar. El local Àlex Fernández ha marcat el 2-0 en un contracop en temps de descompte poc després que Stuani fos expulsat per dues targetes grogues que el deixen fora del partit de dimarts a Almeria.

Juan Carlos Unzué havia dit aquesta setmana que el més normal era que els canvis arribessin en el partit de dimarts contra l'Almeria, però, al final, el tècnic ha decidit no esperar i avui ha fet tres modificacions en l'onze que havia guanyat els dos partits consecutius contra Màlaga i Rayo Vallecano a Montilivi. Diamanka, Samu Sáiz i Jairo varen entrar en els llocs de Gumbau, Gallar i d'un Marc Gual que ja ni havia viatjat a Cadis. I no es pot dir que la culpa hagi estat dels tres nous, almenys no pas més d'ells que de la resta, però la realitat és que al Girona li ha costat entrar al partit i, més enllà d'un gol de Cristhian Stuani anul·lat per fora de joc, l'equip no ha donat gaires més senyals de vida en la primera mitja hora. I, precisament, ha estat en el minut 30 quan l'insípid partit dels gironins ha rebut el càstig de l'1-0 del Cadis en, com ja havia passat en el desplaçament a Albacete, una jugada desafortunada amb Pedro Alcalá de protagonista.

Jugada per la banda esquera d'Alberto Perea que acaba amb Alcalá desviant la seva potent centrada-xut al fons de la seva pròpia porteria. Imparable per a Juan Carlos. Amb 1-0 en el marcador, el Girona encara ha incrementat més el seu domini de la possessió de la pilota. Però amb una possessió ntranscendenti un futbol molt poc vertical. Sense generar cap mena de perill.

A la segona meitat, més del mateix, el Girona amb més possessió que el Cadis però sense saber què fer-ne. L'entrada de Gallar per Jairo (lesionat) tampoc va canviar gaire res mentre que el Cadis intentava generar perill buscant la velocitat de Salvi per la banda dreta. El Girona, tot i jugar amb tres migcampistes de la qualitat de Samu Sáiz, Borja García i Gallar, no ha aconseguit filtrar bones pilotes cap a Stuani i, més enllà d'un parell de xuts de fora de l'àrea, els gironins no han disposat de grans oportunitats clares. La millor un cop de cap forçat d'Aday que ha passat a jugar per la banda dreta amb l'entrada de Mojica. Amb el colombià i Jonathan Soriano, que ha entrat per Granell, el Girona ha apretat més al Cadis però no ho ha aconseguit empatar un partit que, a sobre, ha acabat amb la mala notícia de l'expulsió per dues grogues de Cristhian Stuani que no jugarà dimarts a Almeria i l'amarg epíleg del 2-0 d'Álex Fernández en el descompte en una jugada on Pedro Alcalá ha tornat a sortir a la foto.

Cadiz: Cifuentes, Carcelén, Marcos Mauro, Cala, Espinol, Garrido, Jose Mari (Bodiger, m.83), Salvi Sánchez, Àlex Fernández, Alberto Perea (Ivan Alejo, m.73) i Nano Mesa (Caye Quintana, m.46).

Girona: Juan Carlos Martí, Maffeo (Mojica, m.69), Alcalá, Juanpe, Aday, Granell (Jonathan Soriano, m.77), Diamanka, Samu Sáiz, Borja García, Jairo (Gallar, m.50) i Stuani.

Àrbitre: Ocón Arraiz. Targetes vermelles: Stuani del Girona (89'). Grogues: Jose Mari del Cadis.

Gols: 1-0, m.30, Alcalá (p.p). 2-0, m.94, Alex Fernández.