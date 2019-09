Jonatan Soriano i Asier Riesgo s'estrenen en la llista de convocats

Jonatan Soriano ha hagut d'esperar, però per fi ha entrat en una llista de convocats. Els primers minuts del golejador nascut al Pont de Vilomara ja són més a prop. Contra tot pronòstic i de manera indirecta, qui va fer entrar Soriano a l'expedició blanc-i-vermella va ser Marc Gual, que després de ser titular des de l'inici del campionat avui no jugarà cap minut perquè no ha viatjat. Gual, de fet, va ser substituït al descans del Girona-Rayo Vallecano després que l'àrbitre li perdonés l'expulsió poc abans del descans, per una segona groga que ningú hauria d'haver protestat. Gual va arribar tard i es va emportar el seu rival pel davant, i a Montilivi es va fer el silenci perquè tothom sabia que ja en tenia una. Però com que el col·legiat no ho va interpretar de la mateixa manera, el Girona no es va quedar amb deu.

El mateix Soriano, Juan Carlos Unzué i Quique Cárcel han reconegut que el pas per la Lliga de l'Aràbia Saudita ha minvat el ritme de competició del davanter català, acostumat a molta menys exigència esportiva en les seves dues aventures (l'altra va ser a la Xina). Un cop recuperi el llistó i el nivell competitiu, els gols cauran pel seu propi pes. O això espera tothom. El que és clar, és que a un golejador mai se li oblida marcar. I Soriano ho és.

Asier Riesgo, fitxat l'últim dia de mercat, també ha entrat a la llista. El porter basc, però, haurà d'esperar que passi alguna cosa que ningú desitja, perquè Juan Carlos ha demostrat, des del primer minut del primer dia, que la porteria comença a tenir amo. L'entrada de Riesgo fa que Suárez, que ho tindrà molt complicat per tenir minuts en la competició, no estigui entre els citats.

Complicada també és la situació de Santi Bueno i Sebas Coris. Com la de Jordi Calavera i Brian Oliván, que no pot jugar per contracte. Cap d'ells ha debutat a la Lliga perquè la plantilla del Girona és llarguíssima i no hi ha lloc per a tots. Ara mateix, beneït problema; perquè si passa res, Unzué tindrà a on agafar-se. Però gestionar bé aquesta falta de minuts, serà el més important en el transcurs de la temporada.