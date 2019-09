Migue: «El Girona me l'estimo molt, és casa meva després de 7 anys»

Amb 39 anys Migue González, l'autor del gol que va pujar el Girona a Segona A el 2008, i l'home que més partits ha jugat de blanc-i-vermell a la LFP, anunciava a finals d'agost la retirada amb un missatge a les xarxes socials. I encara no uns minuts més tard, ja va rebre la trucada d'Albert Síria captant-lo per la xarxa del futbol base del Girona. Ara, onze anys després, torna a Montilivi, on hi va estar set temporades, per formar part de la xarxa de captadors del club, en l'inici d'una carrera apartat de la gespa que aspira a culminar a la banqueta.

«N'havíem parlat, però no m'imaginava que hauria anat tot tan ràpid. L'entesa va ser ràpida perquè jo el Girona me l'estimo molt. Van ser set temporades, amb alts i baixos, però sempre m'he sentit estimat», assegura l'excentral, que ha deixat de jugar després de 32 anys vivint el futbol des de la gespa.

Migue té els títols de tècnic nacional que li permetrien entrenar a totes les categories, i també un màster de psicologia esportiva i coaching. Abans d'arribar a les banquetes, però, «vull seguir-me formant, perquè ara comença una vida nova, no és el mateix el futbol a la gespa que als despatxos. Encara hi ha dies que vaig a dormir i tinc la sensació al cos que l'endemà haig d'anar a entrenar, i em passa el mateix amb els àpats», explica. Sap que tot plegat «són procesos que tots els futbolistes passen quan pleguen, és clar que trobes a faltar el vestidor, el calçar-te les botes i xutar... però tot es va posant a lloc». De tota la seva carrera només se'n va amb l'espina de no haver pogut jugar a Primera. La va tenir a prop perquè era a l'equip que dirigit per Rubi va perdre la final del play-off contra l'Almeria (tot i que estava lesionat des de la visita a Vila-real) i també l'ascens se li va escapar amb el Cadis (2016/17), i va caure eliminat a la promoció davant del Tenerife (acabaria pujant el Getafe).

Migue ha passat per molts equips (Barça, Sporting, Figueres, Girona, Cadis, Huracán, Sabadell) però assegura que Montilivi «és casa meva». Encara ara porta 249 partits entre Segona B, Segona A i Copa, i ningú l'ha superat. Avui el Girona visita Cadis, un club que coneix bé. Considera que «es trobaran un ambient espectacular a l'estadi i un equip pletòric pel bon inici de Lliga, però si l'equip sap aguantar la seva pressió hi ha opcions de guanyar».