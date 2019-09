Jairo Izquierdo pateix un esquinç al turmell

Deia Juan Carlos Unzué ahir al final del partit a Cadis que les males notícies mai vénen juntes. La derrota al Ramón de Carranza (2-0) farà que el Girona no pugui comptar amb Stuani, sancionat per la seva expulsió, ni tampoc amb Jairo Izquierdo. L'extrem canari va haver de ser substituït a la segona part del partit per culpa d'un esquinç al turmell i va abandonar l'estadi andalús amb crosses. L'equip ha tornat avui a terres gironines però ho ha fet sense Jairo, que demà serà sotmès a proves mèdiques per determinar la gravetat de l'esquinç. Jairo, doncs, s'afegeix a Ignasi Miquel, a l'infermeria blanc-i-vermella.