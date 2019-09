Jairo surt del Carranza amb crosses per la lesió al genoll

De res va servir arribar a Cadis en «el millor moment». El Girona ahir va pagar cars els errors, quedant sentenciat davant l'imbatible líder de Segona (2-0) i sense el seu home de referència, que va veure la segona targeta groga a l'últim minut. En conseqüència, Stuani es perderà el partit a Almeria. Tampoc hi serà Jairo després d'abadonar el terreny de joc en llitera per una lesió al genoll (anava en crosses a la sortida de l'estadi). Males notícies per a Juan Carlos Unzué, que amb poques paraules va ser contundent per criticar el seu equip. «No hi ha excuses», exclamava admetent el mea culpa després del mal partit del Girona.



ANÀLISI DEL PARTIT



«Sabíem que aquest partit seria complicat. Una mica per la idea de joc que té el Cadis perquè està molt ben organitzat. Hem intentat tenir el control, d'arribar per dins i per fora. Crec que fins a tres quarts de camp hem filtrat passades que feien que el progrés del joc fos bo, encara que tot això es queda en res si l'última passada no és efectiva. La seva defensa els ha ajudat i les seves transicions ens han fet mal. No recordo cap aturada de Juan Carlos. A més, hem tingut la desgràcia de fer-nos un autogol com ja va passar-nos a Albacete. Si un rival com el Cadis es posa per davant no és fàcil jugar. A la segona part, hem intentat jugar més per dins amb els canvis. Tot i això, ens ha costat de nou fer-los mal. El seu segon gol ha arribat quan buscàvem l'empat, en una nova acció desgraciada».



lesió i expulsió



«A vegades, les males notícies venen totes juntes. Jairo té un problema al genoll però encara no sé l'abast exacte de la seva lesió. Pel que fa a Stuani, té molta experiència però l'àrbitre ha considerat expulsar-lo. És una baixa important pel proper partit al camp de l'Almeria. Al final ens hem quedat amb un home menys, encara que no hi ha excuses. S'ha de felicitar el Cadis, que ha dut el partit allà on volia i ha aprofitat les nostres errades per sentenciar».



costa adaptar-se?



«Més que adaptar-nos al joc de la Segona Divisió, el que hem de fer és adaptar-nos-hi mentalment. No em puc queixar de l'actitud dels jugadors. No s'han deixat anar mai. Han intentat fer el partit que els vaig dir. Jo sóc el màxim responsable si les situacions no han sortit com tots esperàvem».



el rival



«Encara que el Cadis no ens ho ha permès, les coses no passen per casualitat. Les dinàmiques hi són per alguna cosa i ells n'estan vivint una de molt bona. Han guanyat tots els partits. Tenen molt clar què és el que volen i han fet un equip per jugar a això. El Cadis té qualitat, no només té jugadors de perfil defensiu. A més a més, se'ls suma un esperit d'equip que nosaltres estem intentant aconseguir. Estem allà però els resultats no arriben, sobretot fora de casa. Ens costa molt. Sense estar malament, tampoc podem dir que a Albacete o a Cadis hem merescut guanyar».