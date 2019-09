L'estèril possessió de pilota del Girona

«Fins a tres quarts de camp hem arribat bé però no hem tingut efectivitat més amunt». La frase de Juan Carlos Unzué serveix per explicar molt bé el principal problema que va tenir ahir el Girona a Cadis: un futbol mancat de trempera i desesperadament horitzontal. El Girona va tenir molt més la pilota que els locals, 64% contra 36%, però això no li va servir per generar bones oportunitats i que la seva legió d'hàbils mitges puntes -Samu Sáiz, Borja García i Jairo (Gallar)- aconseguís filtrar bones pilotes a Cristhian Stuani. Un futbol insípid que, tot i acabar molts jugadors a dalt a la segona part amb l'entrada de Soriano en el lloc dÀlex Granell,