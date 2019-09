La versió més tova del Girona apareix de nou lluny de Montilivi contra un rival directe

No cal ser futuròleg per predir, sense equivocar-se, que la versió que ahir va oferir el Girona no li servirà, ni de bon tros, per pujar a Primera. És una categoria ben dura i plena de brega la Segona Divisió. Tothom ho sap, i més els que hi han jugat alguna vegada. Es necessita més que tenir la possessió per fer mal al rival. Al que sigui. Badar pot ser letal. Posar-s'hi tard, també. El Cadis en va fer prou aprofitant les errades dels d'Unzué, que de nou en van acumular. No se'n surten fora de Montilivi. Si al Belmonte van caure per culpa d'un gol en pròpia d'Alcalá, ahir es va repetir la recepta. El central, en una nit per oblidar, va tornar-se a fer l'1-0 a la seva porteria i, ja al descompte, va embolicar-se facilitant el definitu 2-0. Al resultat s'hi sumen dues notes negatives més: la lesió de Jairo i l'expulsió d'un impotent Stuani.



grogui el Cadis. Havia perdut frescor, alegria. El va ressuscitar Alcalá. Com a Albacete, unes setmanes abans, va desviar la pilota al fons de la seva porteria en el moment menys oportú. Aquest cop havia xutat Perea. Gol, cop dur. Ho va intentar arreglar el central abans del descans, rematant amb el cap una falta llunyana. No va trobar porteria i qui sap si, deixant-la, Stuani ho hauria tingut millor per connectar la pilota.

S'esperava una reacció en tornar dels vestidors. El que es va trobar l'equip d'Unzué va ser una nova gerra d'aigua freda. Aquest cop en forma de lesió. En una topada fortuïta amb Iza, Jairo es va fer mal al turmell. Va ser retirat del camp en llitera i aplaudit per la que va ser la seva afició l'última temporada. La banqueta va reaccionar amb rapidesa i va entrar Gallar en el seu lloc. El vallesà va ser el primer dels tres canvis que, amb el pas dels minuts, es van anar succeint. Després entrarien Mojica i Jonatan Soriano. Molta pólvora. Ni així es va generar clar perill. Sí, els gironins van anar augmentant les revolucions i, veient que el gol no arribava, va llançar-se en tromba tot buscant l'empat. No el va trobar Aday, però va estar a prop. De cap i entrant des del darrere, va enviar la pilota llepant el travesser. Una estona abans Perea havia enviat un llançament de falta a prop de la porteria. Un dels pocs avisos dels gaditans, que es mantenien ferms al darrere, no deixant que Samu Sáiz ni Borja conectessin. Un cop que ho van fer, Sáiz va xutar desviat. Les opcions començaven a morir a tocar del temps reglamentari, quan Stuani veia la segona groga. Desesperat i fora del partit, l'uruguaià va deixar amb un de menys els seus i es perdrà la visita de dimarts a Almeria. Calia un miracle. El va buscar Gallar, però va enviar l'esfèrica massa amunt. I si va arribar un gol, aquest va ser del Cadis. En una ràpida transició, Alcalá va tornar a estar desencertat. Pèssim refús que va aprofitar Álex Fernández per deixar-ho tot dat i beneït.