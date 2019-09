"Faré jugar un equip fresc i amb ambició"

Fa només dos dies que el Girona va perdre al camp el Cadis i demà visita un altre camp ben complicat com ho és el de l'Almeria, un equip que també ha començat la lliga amb molt bon peu, que encadena victòries i es troba a la part alta de la classificació. D'això n'ha parlat aquesta mateixa tarda el tècnic, Juan Carlos Unzué, qui farà "rotacions". Tot, amb l'objectiu de fer saltar al camp "un equip fresc, amb ambició" i que li generi "problemes" per escollir la convocatòria del proper cap de setmana.

Dues de les absències més cridaneres són les de Pedro Alcalá i Aday Benítez, tots dos titulars al Carranza i que ni viatjaran. Unzué ho ha justificat. "Tenia més o menys una idea establerta abans del partit de Cadis. Alcalá ha jugat molts cops els 90 minuts tot i no estar disponible al cent per cent. He entès que, dels defenses, és qui havia de reposar. Amb Aday passa més o menys el mateix amb el condicionant de no oblidar d'on ve. El volem mantenir en un nivell òptim el màxim temps possible perquè tenir-lo cada diumenge és un luxe".

Espera que el Girona sigui capaç de no encadenar dues derrotes. "Els moments difícils s'han de tallar ben aviat perquè a part del problema de resultats no se li sumi també un contratemps anímic". Al davant hi haurà un Almeria que viu "un estat d'ànim fantàstic" i que "no tinc cap dubte que ens exigirà un ritme de partit altíssim". També ha lamentat les "importants" baixes de Jairo i Stuani tot i assegurar que "no canviaré el sistema ni la manera de jugar perquè per sort a la plantilla disposo de futbolistes amb capacitat de fer gol". Això sí, no ha amagat que en atac els gironins tenen "molt marge de millora".