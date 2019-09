Jairo té un esquinç al turmell i és baixa per jugar demà al camp de l'Almeria

El Girona es va entrenar ahir al migdia sense Jairo Izquierdo després de la desfeta patida dissabte al vespre a Cadis (2-0) en, de moment, el pitjor partit dels de Juan Carlos Unzué de la temporada. Va dir el tècnic navarrès al final del partit al Ramón de Carranza que les males notícies mai venen juntes arran de l'expulsió de Cristhian Stuani i dels problemes físics de Jairo Izquierdo, que no van permetre-li acabar el partit contra el Cadis. Unzué era conscient que perdia el seu davanter referència per al partit de demà a Almeria però també que molt probablement es quedava sense Jairo. El canari va abandonar el camp ajudat amb crosses per culpa d'un esquinç al turmell.

D'aquesta manera, el jugador format al Tenerife serà baixa per enfrontar-se demà a l'estadi dels Jocs del Mediterrani a l'Almeria. Jairo serà sotmès avui a proves mèdiques que determinin el grau de gravetat de l'esquinç al turmell i es coneixerà el temps que s'haurà d'estar apartat dels terrenys de joc.

Jairo Izquierdo, doncs, s'afegeix a Ignasi Miquel a la infermeria blanc-i-vermella. Caldrà veure com respon Unzué a les baixes de l'extrem i de Stuani. Marc Gual, molt probablement, tornarà a la llista i té força números de ser titular. Àlex Gallar es perfila com el substitut de Jairo en un partit, el de demà, en què Unzué ja va avisar que faria rotacions a l'onze titular.