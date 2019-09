els «quatre o cinc conceptes» del cadis

Dos partits a fora, dues derrotes, dos autogols, cap gol a favor i un expulsat. Pitjor, impossible. I, el més preocupant, els rivals han marcat tres gols sense crear ocasions, mentre que el Girona no ha inquietat la porteria contrària en 180 minuts. Els porters de l'Albacete i el Cadis han passat desapercebuts.

Segons explicava dijous passat Juan Carlos Unzué, el Cadis «no té una gran varietat de sistemes, ni dominen gaires aspectes del joc. Però els quatre o cinc conceptes que executen els fan amb una efectivitat enorme». Efectivament, el Cadis va jugar com s'ha de fer a Segona Divisió: ordre defensiu, pressió, robar pilotes i contraatacar. I, si al davant trobes un equip tou en defensa que et facilita els gols, oli en un llum. El futbol modern és intensitat i velocitat. La possessió és per als filòsofs; no per al Girona.

Ignoro quants sistemes té el Girona. De les paraules d'Unzué s'ha de desprendre que disposa d'una major varietat tàctica que el Cadis. Haurem de tenir paciència per veure-ho. De moment, és un equip lent, previsible, amb molt de toc de pilota fins als tres quarts de camp i no gaires més recursos ofensius que buscar Stuani. Veure Granell fent de Pere Pons posa els pèls de punta. Els rivals no s'han de trencar massa el cap. Només els cal esperar pacientment en defensa, robar i sortir al contraatac, llevat que l'adversari sigui un equip entrenat per Paco Jémez.

Fins ara, hem vist el mateix Girona sense ànima i sense intensitat de la temporada passada, amb un futbol avorrit i insípid. A la plantilla més cara de Segona se li ha d'exigir molt més. Després de cinc jornades, el Girona està a vuit punts del líder i dimarts visita un Almeria, segon classificat, que ha començat la Lliga com un coet. El temps corre.