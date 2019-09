Un altre despropòsit lluny de Montilivi

Ni a Albacete, ni a Cadis. Tampoc a Almeria. A la tercera no ha sigut la vençuda i els punts es continuen resistint lluny de Montilivi. Tampoc se'ls ha merescut fins ara el Girona. Com a visitant, l'equip de Juan Carlos Unzué es fa un tip d'acumular despropòsits. Al camp de l'Almeria, els bons minuts han aparegut en comptagotes. Nova derrota a domicili, fruit dels errors en defensa, de la inoperància en atac i d'estar, un cop més, amb un nivell d'intensitat menor del rival de torn. A més, Juanpe ha acabat expulsat. Per acabar-ho d'arrodonir.

Les rotacions que anunciava Unzué s'han traduït en una absoluta revolució. Molts noms i també algun canvi de posició més que sorprenent. Fins a set cares noves ha presentat el Girona amb un parell de debutants: Calavera i Ramalho. A tot això, canvi de dibuix, recuperant els carrilers i els tres centrals. Maffeo, un d'ells. Precisament pel mig l'Almeria ha tret petroli per obrir el marcador. Passats uns primers minuts sense dominador ni tampoc ocasions -tret d'una aproximació de Gallar que molt bé ha solventat Owona- una centrada mil·limètrica al cor de l'àrea l'ha rematat amb potència Sekou. El davanter, en estat de gràcia, ha batut Juan Carlos de cap i ningú ha sigut capaç d'aturar-lo.

El mig del camp format per Granell, Gumbau i Jozabed no ha tingut la més mínima opció de generar cap jugada amb cara i ulls, mentre Mojica es feia un tip d'intentar burlar al seu marcador. Marc Gual, amb la difícil missió de suplir el sancionat Stuani, feia la guerra pel seu compte. Només ha aparegut just abans de la mitja hora, quan s'ha tret de la màniga un remat enverinat que no ha trobat porteria per ben poc. Ha sigut l'únic xut dels gironins amb cara i ulls de tot el primer acte. Espès, sense idees ni intensitat, ha jugat al ritme que li ha imposat l'Almeria, que arribava amb més facilitat tot i no gaudir de clares oportunitats.

Juan Carlos s'ha jugat la targeta agafant la pilota al balcó de l'àrea gran, mentre que el porter ha volat per intentar atrapar un potent xut de Corpas que ha sortit a fora per ben poc. En l'última acció, el fora de joc ha salvat el possible 2-0.

Hi ha posat una marxa més el Girona tot tornant dels vestidors. Un xic més de ritme, d'intenció. Suficient per trepitjar l'àrea visitant i fins i tot per empatar. El regal de René, que ha sortit a buscar bolets i ha deixat una pilota morta, l'ha aprofitat Marc Gual. Atent, l'ha caçat amb l'esquerra tot fent créixer les esperances de victòria. Però l'1-1, lluny d'activar els d'Unzué, ha fet despertar l'Almeria, que ha decidit a anar a per totes. L'entrada al cmap d'homes com Borja García, Samu Sáiz i Jonatan Soriano no ha servit de res.

Sobretot perquè la defensa ha badat, i de valent. Ha tingut sort al 60 que l'àrbitre ha anul·lat un gol als locals per fora de joc. Però després ja no hi ha hagut aturador. A un quart d'hora pel final, Sekou ha rematat al pal i ningú ha sigut capaç de rebutjar el perill. Lazo, el més llest de tots, ha fet el 2-1 amb un xut creuat. Instants després, l'àrbitre ha decidit que un estira-i-arronsa entre Sekou i Juanpe dins l'àrea era mereixedor de penal. Segona groga pel canari, que ha marxat expulsat. El 9 ha pres la responsabilitat i ha marcat el tercer.



ALMERIA 3 - 1 GIRONA



ALMERIA: René, Balliu, Owona, Maras, Martos, De la Hoz, Petrovic, Corpas (Gaspar, min. 72), Vada (Aguza, min. 66), Lazo i Sekou (Muñoz, min. 86).GIRONA: Juan Carlos, Calavera (Samu Sáiz, min. 77), Maffeo, Juanpe, Ramalho, Mojica, Granell (Borja García, min. 64), Gumbau, Jozabed, Gallar (Jonatan Soriano (min. 75) i Marc Gual

GOLS: 1-0, Sekou (min. 12); 1-1, Gual (min. 55); 2-1, Lazo (min. 76); 3-1, Sekou de penal (min. 83)

ÀRBITRE: José Antonio López Toca (comitè càntabre). Ha amonestat Vada, De la Hoz (Almeria); Granell, Juanpe, Maffeo (Girona). Ha expulsat Juanpe (min. 80) amb doble targeta groga.

ESTADI: Juegos Mediterráneos, 11.034 espectadors