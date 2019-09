Unzué: «Els moments difícils s'han de tallar al més aviat possible»

Juan Carlos Unzué té ganes de veure avui sobre la gespa un equip «fresc i ambiciós». Per això mateix ha apostat per una convocatòria revolucionària, amb absències destacades com les d'Alcalá i Aday. Ahir, encara a Montilivi i durant la prèvia, ho justificava tot explicant que els vol donar descans. També treia ferro a l'absència d'Stuani, tot remarcant que a la plantilla té «jugadors amb capacitat de fer gol». Això sí, no amaga que en atac el Girona encara té «molt marge de millora».



CONVOCATÒRIA



«Pràcticament utilitzo a tots els que tinc disponibles per fer la convocatòria. Com vaig dir uns dies enrere, la intenció és fer alguns canvis i rotar així una mica l'equip. És el moment perfecte per fer-ho. Perquè venim d'un esforç gran fa menys de 72 hores. Entenc que és difícil de poder recuperar tothom. Vull fer jugar un equip fresc, amb ambició i que els futbolistes em generin un problema per fer la convocatòria del diumenge vinent».



sense aday ni alcalá



«Sí que tenia una idea més o menys establerta abans del partit amb el Cadis, tot pensant una mica amb el possible desgast d'un i altre. Alcalá a la pretemporada ha hagut de jugar molts moments 90 minuts quan no estava disponible al cent per cent. He entès que, dels futbolistes del darrere, era el que havia de descansar. Més enllà del rendiment dels partits. Aday és semblant, amb el condicionant de no oblidar d'on ve i de poder mantenir-lo en un nivell òptim el màxim temps possible. Poder-lo tenir cada diumenge és un luxe.».

ratxa



«Hem de ser capaços de revertir la derrota de l'altre dia. De no repetir dues ensopegades fora de casa, pel que pot significar. Els moments difícils s'han de tallar ben aviat perquè no només sigui un problema de resultats, sinó també anímic. Són tres punts en joc contra un rival que té un estat d'ànim fantàstic. No tinc cap dubte que ens exigiran un ritme de partit altíssim».



l'almeria



«Es pot assemblar en la idea de joc al Cadis, però és més agressiu, en el bon sentit de la paraula. Et porta al teu camp. No se sent incòmode a camp contrari. Li agrada atacar ràpid. No és el típic equip que et deixarà pressionar. Hem de ser molt efectius en aquesta fase del joc. Hi haurà moltes segones jugades i aquí es marcarà la diferència. Hem de poder sortir de la primera pressió que ens faran, segur. Millorant a dalt, tindrem opcions. Serà més un partit d'anada i tornada, amb ritme com ho va ser el del Rayo. Em sorprèn l'Almeria. No sé si tot és mèrit del míster. El primer dia ja em va semblar un equip que sabia el que feia. Em va agradar molt el que vaig veure. No sé què hi ha de l'entrenador d'abans i de l'actual. És un equip reconeixible, té molt clar el que vol i ho executa amb una efectivitat molt alta».



falta gol a fora?



«A Albacete no vam tenir un gran dia. Pel volum d'ocasions i els dos gols anul·lats, un d'ells encara mantenim el dubte. A més vam fer un pal. La sensació és que vam crear perill. L'altre dia és cert que vam arribar menys però va ser més mèrit del rival. Tenim molt marge de millora i això em fa tenir confiança».



Sense stuani ni jairo



«No canviaré gaire perquè tinc jugadors amb capacitat de fer gol. No em condiciona el sistema ni la manera de jugar. Perdem dos homes importants, tot i que no em penso lamentar. Som un equip. Sabem que hi haurà baixes durant tot l'any. És el partit idoni perquè tothom em demostri, a part del currículum, que estan bé per posar-m'ho difícil».



JONATAN SORIANO



«Pot ser titular perfectament. El que està per veure és si pot aguantar els 90 minuts. Ve preparat però amb el ritme d'una altra lliga. Ve amb ambició, ganes i il·lusió, per la qual cosa la seva adaptació és més ràpida. Espero que aviat no només ens deixi detalls bons, sinó també gols»



Pedro Emanuel

Com un coet es presenta a la cita l'Almeria gràcies a una dinàmica positiva. «Quan es guanya, tot és possible», advertia ahir el seu tècnic, Pedro Emanuel. Això sí, confessava que el cansament els pot jugar una mala passada. «Ens agradaria tenir un dia més per preparar el partit, però és el que hi ha». Definia el Girona com un rival «de molta qualitat» que, tot i això, pot venir condicionat per la baixa de Stuani. «És un futbolista important i si no hi és poden canviar la seva manera de jugar». Va avisar que «hem d'estar ben organitzats perquè és un equip que segur que en molts moments ens desgastaran». A més, va recordar que «el Manchester City va perdre l'altre dia tallant una ratxa de moltes victòries. Això demostra que la nostra dinàmica es pot acabar algun dia. Esperem que sigui amb el màxim de victòries a favor».