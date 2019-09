«Per canviar aquesta dinàmica ens cal unió, treball i també tenir pensaments positius»

Ni pel resultat ni per imatge. Les sensacions que va deixar el Girona a Almeria no van ser gens positives. Una versió que Juan Carlos Unzué va decidir maquillar. Va admetre, això sí, que a l'equip li falta determinació a totes dues àrees, sobretot en defensa. I també que la dinàmica no és bona i que cal revertir-la. Però va deixar ben clar que durant 60 o 70 minuts el seu equip havia tingut el partit on volia, tot subratllant que la seva actuació havia obligat fins i tot l'Almeria a canviar la seva manera de jugar.

Un Girona superat?

«No tinc pas aquesta mateixa sensació. En els últims quinze minuts sí que podríem fer aquesta apreciació, però el cert és que hi hem posat força de la nostra part. Han tingut poques possibilitats de pressionar-nos a dalt, d'arribar a les segones jugadors. Hem sigut capaços de dur-los al seu camp i això els ha fet replegar-se força. Un dels seus forts és el joc directe i la pressió després de pèrdua i això no els ha donat massa rendiment. Ara, és cert que ens falta determinació a les dues àrees. Els començaments de totes dues parts han sigut bastant bons. Abans de l'1-0 havíem tingut un parell de bones arribades, però si cap d'elles acaba en gol tot després es difumina. Durant uns 60 o 70 minuts hem tingut el partit on volíem i hem desarticulat algunes de les virtuts que té l'Almeria».

Sense pas endavant?

A Unzué se li va qüestionar la poca ambició del Girona després de fer l'1-1. Això és el que va respondre: «A la primera meitat si una cosa ens ha faltat ha sigut agressivitat. A la segona ho hem sigut més a l'hora de saltar als seus laterals i dur-los cap al seu propi camp. Com a conseqüència d'aquest punt d'agressivitat, hem fet que el partit estigui una mica més obert. La llàstima és que l'Almeria ens ha marcat el segon gol massa ràpid. No he vist gaires més arribades d'ells, la veritat. Per més que fem, si la jugada no acaba amb una bona centrada o rematada, tot el que hem fet abans sembla que no serveixi de res».

Dues derrotes

El dissabte es va perdre a Cadis i ahir, a Almeria. Quines són les sensacions després d'encadenar un 0 de 6 punts a domicili? «Són dolentes perquè al final el que més necessitem són els resultats. Per molt que jo expliqui una pel·lícula que crec que pot ser certa, el que necessitem a l'hora de la veritat és fer més gols que el rival. L'Almeria ha hagut de canviar la seva manera de jugar i hem sigut capaços de dur-los al seu propi camp. Però com he dit, el que ens falta és determinació a les dues àrees. Ens hi passen moltes coses que no ens beneficien gens. El penal no sé si realment ho és o no. Cal canviar la dinàmica i això només es fa amb pensaments positius, treball i unió. I guanyant el Las Palmas».

A casa i a fora

«No sabem per què hi ha tanta diferència. La intenció és la mateixa, juguem on juguem. Volem ser agressius i igualar el contrincant. La nostra intenció aquí era la de jugar el màxim de temps a camp rival. Ho hem aconseguit, però més del joc, del que depenem sobretot és de la determinació a les àrees. De moment no hem sigut gens concisos ni tampoc ens hi mostrem forts. Més en l'aspecte defensiu que no pas en l'ofensiu. Havíem fet dues bones jugades abans de rebre l'1-0 trencant l'organització defensiva de l'Almeria. Eren dues bones ocasions, però veient com ha acabat anant tot s'acaben oblidant».