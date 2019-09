Jairo s'estarà un mes de baixa per un esquinç

Ben car va ser el peatge que el Girona va haver de pagar el cap de setmana passat al camp del Cadis. A la derrota, s'hi sumava l'expulsió del pitxitxi de l'equip. Un Cristhian Stuani que ahir no va poder jugar a Almeria. Un mal que té solució perquè l'uruguaià reapareixerà aquest diumenge a Montilivi per enfrontar-se al Las Palmas. Ara bé, les seqüeles del Carranza no s'acaben aquí. Allà es va lesionar Jairo Izquierdo, precisament el dia que s'enfrontava a la que havia estat la seva última afició.

L'extrem, titular, va patir una forta topada amb Iza Carcelén als primers compassos de la segona meitat que el va deixar estès a la gespa amb evidents signes de dolor. Va ser retirat en llitera acompanyat per l'ovació de la graderia, que li recordava amb estima el seu passat recent al conjunt gadità. Han hagut de passar tres dies per conèixer amb exactitud el diagnòstic de la lesió. Jairo pateix un esquinç de grau II al seu turmell dret. En un breu comunicat, el Girona donava així els resultats de les proves a les quals s'havia sotmès el futbolista. A més, hi afegia un temps aproximat de baixa: un mes. D'aquesta manera, Unzué es queda sense ell per afrontar els propers partits de Lliga i, si tot va bé, no reapareixerà fins a finals d'octubre. Una baixa sensible, la d'un jugador que fins ara havia participat en les cinc jornades que s'havien disputat del campionat.



L'estat de la infermeria

Jairo no és l'únic que ara mateix hi ha a la infermeria. Allà també s'hi troba Ignasi Miquel, una de les moltes cares noves d'aquest estiu. El central va ser titular en els dos primers partits de Lliga, però va lesionar-se en un entrenament a finals d'agost. La culpable, una ruptura fibril·lar al quàdriceps esquerre que li afectava també el tendó. El de Corbera de Llobregat va camí de complir el primer dels dos mesos que es preveu que estarà allunyat dels terrenys de joc, així que encara li queda temps per tornar a estar disponible. Més encara li falta a Valery Fernández. L'escalenc, una de les sorpreses positives de la passada temporada, es va «trencar» durant la pretemporada. Al camp del Derby County va patir una greu lesió al lligament encreuat anterior del genoll esquerre, amb afectació al menisc. Va haver de ser intervingut i, com que no se l'espera fins al 2020, el club no li va fer fitxa. Quan es torni a obrir la propera finestra de mercat, al gener, se li farà tot depenent de quina sigui la seva evolució.

Qui ja s'entrena amb normalitat i també amb l'alta mèdica sota el braç és Sebas Coris. El de Tossa, sense jugar des del passat mes de desembre per una lumbàlgia que el va obligar a passar per la sala d'operacions, ja està recuperat i només necessita agafar ritme de competició per estar disponible per a Juan Carlos Unzué.