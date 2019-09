Marc Gual: «Marcar sempre és positiu en l'àmbit personal, tot i que ha servit de poc»

Una de les poques notes positives de la derrota al camp de l'Almeria va ser que el Girona va fer el seu primer gol a domicili. Va dur la signatura de Marc Gual, que s'estrenava així amb la samarreta blanc-i-vermella. El davanter va ser el futbolista que va comparèixer a la zona mixta del Juegos Mediterráneos. «Marcar sempre és positiu i em servirà per agafar confiança, però el que passa és que, tot i estar content per això, ens ha servit de ben poc», va valorar. Respostes curtes, però alhora clares, repetint algunes de les paraules que uns minuts abans havia deixat anar Juan Carlos Unzué en zona de premsa. Va admetre que a l'equip li falta ser més contundent a l'hora de defensar i també a dalt. «En el futbol tothom sap que el més important són les àrees. Allà ens està faltant una mica. Cal anar a poc a poc, encara és el principi i estic convençut que ho acabarem fent bé». Va reconèixer que «les sensacions no són bones», tot recordant que no només l'Almeria és un rival complicat, sinó que a Segona «hem de jugar contra tothom i tots els equips són complicats». Per a ell, la part «positiva» és que «hem reaccionat quan ens hem vist per sota al marcador» i va valorar el proper duel: «El diumenge hem de sortir a guanyar».