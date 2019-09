Mig any col·leccionant derrotes com a visitants

Mig any col·leccionant derrotes com a visitants

Dilluns va fer mig any de la victòria del Girona a Leganés (0-2) que va fer pensar a tothom que la permanència a Primera era un fet... i la història va acabar com va acabar. No s'ha celebrat cap altre triomf com a visitant des d'aquell dia i, és més, els vuit partits que s'han disputat entre aquesta temporada i la passada han acabat igual: amb derrota. El Girona ha esmenat el drama que acumulava com a local, però ara se li ha obert un altre problema fent de visitant. Ho perd tot, no sap a què juga i la imatge és nefasta. Es digui Eusebio o Unzué qui faci d'entrenador.

Ahir el despropòsit tàctic va ser sonat. El Girona continua fent proves en busca d'un patró de joc i ahir tocava recuperar els tres centrals i els carrilers. Sense Alcalá, que havia caigut de la convocatòria per decisió tècnica, Juan Carlos Unzué va apostar per situar Maffeo, Juanpe i Ramalho a l'eix, i Calavera i Mojica als carrils. Si el que es pretenia era reforçar la defensa, es va aconseguir el contrari perquè a Almeria van caure tres gols en contra. I més enllà del discutible penal a Sekou, en els altres dos les errades són clamoroses. L'1-0 arriba després d'un córner a favor que el rival aprofita per sortir ràpid a la contra, sense que ningú sigui capaç d'aturar-lo. Lazo posa una centrada mil·limètrica a l'àrea i el davanter la remata de cap entre Maffeo i Calavera. El 2-1 ve d'una acció per la dreta que Ramalho no atura, Sekou remata al pal, Gumbau no sap rebutjar la pilota morta, i Lazo no perdona.

La mala ratxa de visitant del Girona va començar al camp de l'Atlètic de Madrid (2-0) i va seguir a Vigo (2-1), Valladolid (1-0), Getafe (2-0) i Alabès (2-1) encara en l'etapa a Primera, i a Segona s'ha estès per Albacete (1-0), Cadis (2-0) i ahir a Almeria (3-1). I cada vegada sembla que la cosa vagi a pitjor, perquè si al Carlos Belmonte hi va haver dos gols anul·lats i l'infortuni d'un autogol, en les dues últimes sortides gairebé no s'ha inquietat l'àrea rival. Això sí, la possessió ha sigut per al Girona.