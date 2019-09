Revolcats a Almeria

3a 1. Partit perdut. Tres punts perduts. Oportunitat perduda. Zona alta de la taula perduda. Segon partit consecutiu perdent. Tercer si mirem els que s'han jugat fins ara fora de casa. I vuit sortides consecutives sense sumar si hi posem les darreres de la temporada passada a la Primera Divisió. Ah, i central perdut per a aquest diumenge.

I el més greu, sense perdre res, que l'equip no dona cap símptoma de trobar la seva línia, la seva identitat i una mínima mostra de ser un rival que pugui fer mal de veritat.

I estadísticament, set rematades; a porta només una. Massa poc. Això sí, possessió guanyada, dada una altra vegada donat el marcador final, estèril.

Com estèril la revolució feta a l'equip. Amb Ramalho, Calavera, Jozabed, Mojica o Gual. Mig equip nou, però la mateixa sensació que a Cadis. Falta molt.

I mentrestant, els gaditans deixaven dissabte el Girona a vuit punts. Ahir l'Almeria es col·locava a nou. De passar, no passa res a aquestes alçades de la temporada, però segur que tot això ajudar a la tranquil·litat de l'equip tampoc ajuda.

I ben aviat la revàlida, diumenge a Montilivi contra un Las Palmas que abans de començar aquesta sisena jornada marcava les places de descens. Que voler dir, tampoc vol dir res, però imaginar una nova ensopegada només faria que engrandir els dubtes i que la grada comencés a parlar de crisi. Pel cap baix de falta de confiança en el que s'està fent fins ara. Valdrà més arreglar-ho immediatament perquè la ruta pel sud no ens faci perdre més coses.

Per acabar, una reflexió final. Continuem tenint una de les millors plantilles de la categoria, però continua faltant equip. Hi ha qui diu que com més dubtes, més confiança. De moment sembla l'únic camí. Això i no perdre la calma. És clar que la nefasta segona volta de la temporada passada no ajuda gaire a mantenir-la.