Un Girona en un mar de dubtes

Juan Carlos Unzué ho va reconèixer dimarts al final del partit a Almeria. «Ens falta més determinació a les àrees». Dues derrotes seguides a Cadis (2-0) i Almeria (3-1), dos partits amb una imatge extremadament discreta i la sensació que l'equip no troba el camí a domicili. Problemes? Segurament els lògics d'un equip acabat de caure de Primera i que, després de 6 jornades, encara s'ha acabat d'acoblar a Segona, però la paciència i la pressió són dos ingredients que en futbol mai han anat de bracet. O el que és el mateix, un equip fet per estar a dalt, amb el pressupost més alt de la categoria, no pot permetre's el luxe de cedir tants punts fora de casa (0 punts de 9 possibles) i continuar tan panxo. Els partits es guanyen a les àrees, diu el tòpic, i el tècnic navarrès admetia que a Almeria i, per extensió també a Cadis, va fluixejar-hi. Tant ofensivament com sobretot defensivament, tal com va reconèixer. «No hem estat forts ni concisos, més en l'aspecte defensiu que no pas en l'ofensiu», va dir. Un missatge directe que l'equip no és prou sòlid al darrere.

El Girona ha fitxat aquest estiu grans jugadors de perfil clarament ofensiu destinats a marcar diferències en atac. Samu Sáiz, Gallar, Jonatan Soriano, Jairo, Jozabed i Gual, cadascú en la seva dosi, tenen gol, capacitat d'assistir i de desquilibrar. De moment ho estan fent encara a comptagotes, perquè ofensivament és Cristhian Stuani qui continua aguantant l'equip. Ara bé, al darrere, on s'han de tenir uns bons fonaments per aguantar la resta de l'equip, la cosa trontolla. Després de les derrotes a Albacete i Cadis, amb dos autogols d'Alcalá, a Almeria va quedar clar que quelcom no rutlla. Unzué va decidir deixar Alcalá a casa i recuperar els tres centrals per formar amb Maffeo, Juanpe i Ramalho. Cap dels tres va ser capaç de frenar Sekou Gassama i tampoc els carrilers van poder amb Lazo i Corpas. Un 5-3-2 que no es veia des de les dues primeres jornades contra l'Sporting i l'Albacete i que no va acabar de donar els fruits esperats.

Davant els asturians, en l'estrena de la Lliga, el Girona no va estar gens còmode a la primera part. A Albacete, l'equip va estar ben posat, va tenir el control de la pilota i del partit però no va marcar i va veure com un gol en pròpia porta el condemnava, i llavors ja era massa tard per reaccionar. A Almeria, Ramalho debutava i Maffeo, que no és precisament el jugador més alt de la plantilla, feia de marcador al costat de Juanpe, el lliure. Tots tres se'n van veure un bull per aturar la pantera Sekou Gassama. L'exjugador del Sant Andreu va fer dos gols i en l'1-0 va rematar a plaer entre Maffeo i Calavera.

Les estadístiques diuen que de tres partits amb una línia de tres centrals (5-3-2) el Girona n'ha perdut dos i n'ha empatat un. Amb defensa de quatre (4-4-2 o 4-3-3), l'equip ha superat Màlaga i Rayo i ha perdut contra el Cadis. Aquesta alternança de sistemes la troba positiva Unzué, que des de l'estiu subratlla que farà el Girona «més imprevisible i menys limitat» alhora que «més ric tàcticament». Tanmateix, de moment sembla que no acaba de trobar la tecla i l'equip navega en un mar de dubtes.



Recurs per Juanpe

De temps n'hi ha encara, i molt, perquè com també va dir l'entrenador el dia de la seva presentació els ascensos no se celebren ni al setembre ni a l'octubre, però contra el Las Palmas, i a l'espera dels duels contra l'Osca i el Deportivo, les victòries comencen a ser necessàries. Diumenge contra els canaris, el tècnic es quedarà sense Juanpe, si acaba sent sancionat per l'expulsió d'Almeria, tot i que el club intentarà evitar-ho i ahir ja va anunciar que farà recurs per les dues grogues que va veure. La primera, per una falta al límit de l'àrea, i la segona, pel penal que va representar el 3-1 i que no va semblar gens clar perquè Sekou també agafa la samarreta del futbolista del Girona en l'acció i l'àrbitre castiga la infracció de Juanpe.

Amb la incògnita de saber si el defensa canari hi serà, el que és segur és que no podrà comptar encara amb Ignasi Miquel, lesionat. Això el deixa amb Ramalho, Alcalá i Santi Bueno com a únics centrals purs, a més de Maffeo. Caldrà veure, doncs, si manté la línia de tres o bé recupera la defensa de quatre.