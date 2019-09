L'any de l'ascens el Girona duia un punt menys que ara

El Girona no ha començat gens bé l'operació retorn a Primera, però els números demostren que hi ha temps per rectificar. De fet, l'any de l'ascens a l'elit (2016/17), l'equip que aleshores dirigia Pablo Machín duia un punt menys que ara (6) a aquestes mateixes alçades de campionat (jornada 6), i al final va acabar el campionat segon, amb 70 punts. Superats els sis primers partits d'aquell curs el Girona només havia guanyat un partit, contra l'Elx (3-1), havia perdut en les sortides a Valladolid i Mallorca, i havia empatat amb el Sevilla Atlètic, l'Almeria i el Mirandés.

La situació és força similar a l'actual perquè el Girona d'Unzué porta 7 punts, amb una victòria més (Màlaga i Rayo) però també havent perdut més partits (Albacete, Cadis i Almeria). El Girona de fa tres temporades havia encaixat 11 gols, per vuit a l'actual. A poc a poc l'equip va anar agafant el to i una victòria per 0-2 a Getafe va començar a assentar les bases de la reacció. L'equip va sumar 39 punts al final de la primera volta i amb els 31 de la segona en va fer prou per pujar directe amb 70. Dos anys abans, 82 no havien sigut suficents i el premi fou per a l'Sporting pel gol average general.



Perduts a domicili

La doble sortida a Cadis i Almeria va acabar de la pitjor manera per al Girona. Dues derrotes, cinc gols en contra, només un a favor i dos expulsats. Un balanç que no només ha fet perdre posicions a l'equip a la classificació, sinó que ha revifat els dubtes al voltant de l'equip. A més a més, ha confirmat que aquest Girona 2019-20 té dues cares, una d'alegre, sòlida i engrescadora a Montilivi, on l'equip va derrotar Màlaga (1-0) i Rayo (3-1), i una altra de grisa, decebedora i frustrant a domicili. La derrota a Albacete va ser el primer avís, però tant a a Cadis (2-0) com sobretot a Almeria (3-1) el Girona va evidenciar que té un problema. El balanç de 0 punts de 9 possibles lluny de l'estadi és més que deficient per a un aspirant a l'ascens.

El Girona suma 7 punts de moment aquesta temporada i malgrat haver trepitjat posicions de play-off fa quinze dies, acabarà la jornada lluny de la sisena posició. Els problemes de l'equip fins ara han estat en les sortides. Si bé a Montilivi en l'estrena contra l'Sporting l'equip va salvar un punt al darrer sospir, la imatge no va ser dolenta. Davant el Màlaga, el Girona va créixer i es va posar la granota de treball per batre un rival directe en un dia molt complicat per la pluja. També ho va fer contra el Rayo en el millor partit fins ara dels d'Unzué, en què Stuani va decidir amb un hat-trick. Ara bé, si a Montilivi gairebé tot són alegries, fora de casa és un drama rere drama. A Albacete va començar el malson. A Cadis i a Almeria s'han encès les alarmes.