Els indiscutibles d'Unzué

És veritat que s'han disputat només sis jornades de Lliga i queda tot un món per endavant. La història diu també que hi ha hagut equips -el Girona de l'ascens del 2017, sense anar gaire lluny- que han acabat pujant a Primera i tenien menys punts (6) que els 7 que ha sumat fins ara el conjunt de Juan Carlos Unzué. Ara bé, les expectatives generades pel Girona a l'estiu, no només pels fitxatges realitzats sinó també amb els missatges enviats ben aviat per part del club, fan que amb les primeres derrotes, apareguin els primers dubtes. Cal tenir paciència, segurament i esperar que Unzué trobi la tecla que faci rutllar el llamp de plantilla que té a les seves ordres. Una bona colla de noms il·lustres per a Segona A però que, de moment, no s'acaba d'acoblar i ve d'encaixar dues derrotes preocupants a Cadis i, sobretot, Almeria.

El tècnic navarrès lògicament no està content amb el que s'ha vist en aquests dos últims partits i de ben segur que tornarà a retocar l'equip diumenge contra el Las Palmas. A Almeria van ser set els canvis que va fer respecte l'onze que havia perdut a Cadis. Una xifra que, rotacions al marge, evidencia que no té encara clar un onze, ni tampoc un esquema, definit. Les estadístiques diuen que Unzué té sis jugadors indiscutibles fins ara. Són el porter Juan Carlos, els defenses Maffeo i Juanpe i Àlex Granell, els únics que han estat titulars les sis jornades disputades. A aquests quatre se'ls podria afegir també Borja García, que ha estat titular sempre llevat de dimarts a Almeria, on va sortir a la segona part de refresc. Juan Carlos és l'únic home que ha disputat tots els minuts possibles fins ara perquè tant Maffeo com Granell han estat substituïts en algun partit i Juanpe es va perdre els darrers instants a Almeria per culpa de l'expulsió. Evidentment, Cristhian Stuani com a jugador franquícia i pal de paller del Girona és, si no està lesionat ni sancionat, un altre home insubstituïble per a Unzué. El seus números l'avalen i no hi ha discussió possible.

Fins a Almeria, un altre futoblista havia estat titular en tots els partits: Pedro Alcalá. El central de Mazarrón, tanmateix, no va viatjar a Almeria i va perdre la condició d'indiscutible. Amb Miquel lesionat i Juanpe, en principi, sancionat, Alcalá hauria de recuperar el lloc a l'eix, tant si és de dos com de tres, de la defensa. Pel que fa a número de titularitats, tant Marc Gual com Aday Benítez són importants per al tècnic navarrès. El davanter després de descansar a Cadis va aprofitar la sanció de Stuani per tornar a l'onze a Almeria i estrenar-se com a golejador. Gual ha estat titular sempre tret del partit Cadis on va quedar-se fora per decisió tècnica. De la seva banda, Unzué ha reconegut durant més d'una conferència de premsa que està enamorat del joc i les característiques d'Aday. Només el fet de venir d'una lesió de llarga durada fa ser-lo prudent. Tot i això, fins ara el de Sentmenat ha estat titular en quatre jornades.

A partir d'aquí les estadístiques diuen que la resta dels minuts han anat molt més repartits entre la plantilla. Pape Diamanka, Àlex Gallar, Gerard Gumbau i l'ara lesionat, Jairo Izquierdo, acumulen tres titularitats, Mojica en suma un parell mentre que dos homes que vénen de Primera Divisió com Samu Sáiz i Jozabed Sánchez, tan sols han estat titulars una vegada, com Calavera i Ramalho.



Més canvis a la vista

Unzué ja va advertir que aquesta setmana faria força rotacions. A Almeria va canviar l'equip de dalt a baix i diumenge contra el Las Palmas a Montilivi podria tornar-ho a fer. Per començar, si el Comitè de Competició no ho evita, Juanpe no podrà jugar per sanció i això obriria la porta altre cop a Pedro Alcalá. També tornarà a l'onze Stuani i probablement Borja García i Aday Benítez. L'equip ahir va descansar i avui tornarà a la feina per preparar el partit contra un conjunt canari que ahir va jugar davant l'Sporting.