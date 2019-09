Competició no fa cas al Girona i Juanpe no jugarà

Les desgràcies mai venen soles i el Girona no viu precisament un moment dolç en aquest inici de competició. Als mals resultats, després d'encaixar dues derrotes consecutives oferint una imatge molt pobra, a l'equip se li sumen les baixes. Toca guanyar demà el Las Palmas per calmar els ànims i redreçar el rumb i, per fer-ho, el tècnic Juan Carlos Unzué no disposarà d'alguns dels seus futbolistes. És en defensa on més coix es troba l'equip. A l'absència d'Ignasi Miquel s'ha d'unir la d'un altre central. Es tracta de Juanpe Ramírez. El canari va ser expulsar el dimarts a Almeria per doble amonestació. El club havia recorregut tot intentant que li retiressin alguna targeta, però Competició ho ha passat per alt.