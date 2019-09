Juan Carlos Unzué: "Tinc clar que depenc dels resultats"

"Tinc clar que depenc dels resultats, sé que hem de millorar-los però tinc el suport del club. Estic segur que confiaran el màxim possible i tot millorarà, però els resultats diran si ho aconseguim o no. No em fa perdre la son, el que em preocupa és trobar la manera de millorar l'equip", ha dit Juan Carlos Unzué, preguntat sobre el seu futur.

Després de dues derrotes seguides, el Girona rep aquest diumenge el Las Palmas amb la baixa d'última hora de Borja García, que s'afegeix a la de Juanpe. "No és important, però ja va tenir males sensacions dimarts perquè s'ho va fer contra el Cadis. És un problema al soli, una petita ruptura. Sempre és un múscul traïdor. Hem decidit que descansi uns dies, i no s'hauria de perdre cap partit més. Si el cuidem, no serà greu", ha confessat el navarrès, que també ha descartat Calavera però recupera el seu millor jugador, Cristhian Stuani.