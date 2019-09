Juan Carlos Unzué: «Tinc clar que depenc dels resultats»

La caixa dels trons, a Montilivi, es podria obrir si el Girona encadena la tercera derrota consecutiva. Ningú sap quina serà la resposta de l'entitat als mals resultats, després que l'any passat l'immobilisme en la presa de decisions fos durament criticat i fos un dels motius que va penalitzar el trist desenllaç de la temporada. Ahir, Juan Carlos Unzué va ser preguntat sobre què en pensa, de tot això. La resposta va ser bastant senzilla: «Tinc clar que depenc dels resultats. Sé que hem de millorar-los però tinc la confiança del club. Estic segur que confiaran el màxim possible i tot millorarà, però els resultats diran si ho aconseguim o no. No em fa perdre la son, el que em preocupa és trobar la manera de millorar l'equip», confessa.



el factor montilivi



Tots els punts que el Girona ha sumat a la Lliga els ha aconseguit a Montilivi, on té un balanç de dues victòries i un empat en els tres partits disputats. «M'agafo, perquè és un argument vàlid i cert, al fet que a Montilivi el Girona ha generat joc i ha sumat 7 punts de 9», diu Unzué, que també va parlar de les coses a millorar. «Tinc la sensació que ens falta ser més determinants a les àrees i les estadístiques m'ho han confirmat. Estem entre els cinc equips que més han xutat i el nostre porter és qui menys ha actuat durant els partits. Hem de millorar els números, perquè no hem sigut prou efectius». Ni de bon tros tot és dolent. «Tenim feina per fer, però també hi ha coses positives. Seria molt pitjor si fóssim els últims en les estadístiques. Sempre dic que el més important és generar, perquè això ens portarà a l'efectivitat. I necessitem gaudir d'oportunitats de qualitat, d'estar en millor situació per marcar».



idEntitat desconeguda



Per què el Girona és tan inestable? «Això va en funció de la mena de partit que hem tingut. A fora, hem portat el pes del joc i hem tingut més possessió, perquè els rivals s'han replegat. A Montilivi hem tingut moments d'anades i tornades, i també hem estat bé», admet Unzué, que continua ferm en la idea de dominar el màxim d'alternatives possibles. «Això ens farà tenir més possibilitats. Ara ens falta ser més eficients, sobretot en el joc posicional». La dinàmica només es canviarà sumant de tres en tres: «Podem estar parlant una hora de les sensacions, però aquí es tracta de guanyar. I només ho canviarem si guanyem, això és així». És molt millor superar les dificultats des de la naturalitat. «Espero que no hi hagi nervis, sabent que no passem per una situació ideal. Tenim arguments suficients perquè no hi hagi cap excusa». Estar tan lluny de la zona d'ascens no és cap bon negoci. «Estic tranquil, però m'agradaria tenir sis punts més, no ens enganyarem. Però som a temps de tot, la distància no és irreversible i queda tot per fer. Aquest inici de Lliga ens està demostrant que la Segona Divisió és més igualada que mai, i això farà que en un marge de pocs punts hi hagi molts equips implicats», explica l'entrenador del Girona.

la baixa de borja



La sorpresa del dia va ser comprovar que a la convocatòria no hi havia Borja García, un dels indiscutibles. Juan Carlos Unzué va dir que la seva petita lesió va iniciar-se fa dues jornades. «No és important, però ja va tenir males sensacions dimarts perquè s'ho va fer contra el Cadis. És un problema al soli, una petita ruptura, que sempre és un múscul traïdor. Hem decidit que descansi uns dies, i no hauria de perdre's cap partit més. Si el cuidem, no serà greu».



la prèvia de pepe mel



Pepe Mel també va atendre els mitjans de comunicació. La principal atracció del seu equip és la inclusió, per primera vegada, de Jonathan Viera en una convocatòria de Lliga, un cop resolta la burocràcia. «És un futbolista que ens aporta solucions diferents. M'agradaria veure el Jonathan Viera amb qui em vaig enfrontar fa un temps. Entén el joc i ens ajudarà moltíssim». Sobre el Girona, el tècnic madrileny es va desfer en elogis: «Esperem enfrontar-nos a un rival de Primera Divisió, la categoria en la qual jugaven no fa gaire. S'hauran d'adaptar al nou context, però ningú pot negar que tenen una gran plantilla», va comentar, i va assegurar que també farà rotacions. «Amb tants partits seguits, hem de repartir els minuts. Parlaré amb tothom i decidirem».