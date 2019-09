Stuani, baixa contra l'Elx perquè anirà amb l'Uruguai

El davanter del Girona Cristhian Stuani ha estat reservat per als dos partits amistosos que la selecció de l'Uruguai té previst disputar a mitjans d'octubre. Tots dos seran contra el Perú, i provocaran que el golejador blanc-i-vermell es perdi el Girona-Elx, fixat per al dissabte 12 d'octubre a les 12 del migdia.

Aquesta és la segona crida de Stuani amb el conjunt orientat per Óscar Tabárez. En la primera llista, va ser desconvocat gràcies al judici que s'està fent a València pel partit entre el Llevant i el Saragossa, en què Stuani va haver de declarar. Això va fer possible que el màxim golejador blanc-i-vermell a la Lliga, amb quatre gols, jugués contra el Rayo Vallecano i fos clau en la victòria dels homes de Juan Carlos Unzué (3-1). Stuani, aquella tarda, va marcar el seu primer hat-trick com a futbolista del Girona.

Cap dels partits contra el Perú són de caràcter oficial. La llista feta pública de l'Uruguai, formada per 26 futbolistes que competeixen fora del seu país, ni de bon tros és la definitiva. No serà fins a principis d'octubre -no s'ha dit el dia concret- quan Tabárez tanqui la convocatòria, en què conserva el dret de citar futbolistes que estiguin disputant el campionat local, que no seran descoberts fins al darrer moment. De totes maneres, res fa pensar que Cristhian Stuani acabi sent un dels descartats. El primer del doble partit contra els peruans tindrà lloc a l'estadi Centenari de Montevideo, la matinada de l'11 al 12; mentre que el segon amistós es jugarà a l'estadi Nacional de Lima el dimarts 15. El Girona, aquell cap de setmana, viatja al Carlos Tartiere per enfrontar-se a l'Oviedo en una data encara per confirmar.