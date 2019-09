Stuani i Samu Sáiz revifen el Girona

Encara que a Montilivi es continua sumant, el Girona no passa pel millor moment. El poc perill que genera l'equip, amb una de les plantilles amb més talent de Segona, preocupa i així ho ha fet saber l'afició blanc-i-vermella aquesta tarda durant el triomf contra el Las Palmas (1-0) amb un gol de Cristhian Stuani de penal. Tot i que el públic continua responent amb més de 8.000 espectadors a l'estadi, els homes de Juan Carlos Unzué segueixen encadenant jornades sense mostrar conjuntament tot el seu potencial. I és que s'ha hagut d'esperar fins a la segona part, quan el tècnic ha fet sortir Àlex Granell -xiulat per l'afició- per Samu Saiz, per veure'ls competir amb esma. El migcampista madrileny s'ha revelat fent passar per les seves botes les jugades més perilloses dels blanc-i-vermells.

Els despropòsits com a visitant, obligaven el Girona a mantenir la tònica de Montilivi. Sense els indicutibles Juanpe i Borja García -baixa per sanció i lesió, respectivament-, Unzué s'ha vist obligat a fer retocs en el dibuix. L'eix de la defensa ha estat encapçalat per la parella de centrals Alcalá i Ramalho, mentre Granell s'ha encarregat de la funció de pivot rebent més d'un xiulet per part de l'afició. Per voler revertir la situació, el conjunt blanc-i-vermell ha ofert una tímida imatge generant poques ocasions de perill.

Durant els primers compassos, els locals han disposat de bons minuts. De seguida, Marc Gual i Stuani s'han apropat a la porteria de Josep Martínez amb una centrada directa a les mans del porter i un xut de l'uruguaià, que Lemos ha desviat a córner. Amb dificultats per creuar el mig del camp, De la Bella s'ha avançat a Maffeo per filtrar una pilota enverinada a Jonathan Viera. Per poc que fes el Las Palmas, aconseguia fer mal als d'Unzué. Srnic hauria pogut obrir la ferida, si no fos per la bona actuació de Juan Carlos estirant-se a la seva dreta per refusar un cacau de l'extrem serbi. Per part del Girona, Stuani ha sorprès deixant escapar una clara ocasió de gol. Escapant-se de la defensa, Jozabez li ha donat mastegada una pilota dins la petita però el killer ha estat poc encertat fallant al primer pal. La sensació de desencant amb el què veia sobre la gespa, ha anat creixent a Montilivi que ho ha fet saber a l'equip quan l'àrbitre ha dictat l'hora de marxar cap als vestidors. Per acabar-ho d'amanir, Maffeo ha sortit lesionat abans del descans i en el seu lloc ha entrat Mojica.

Tan bon punt ha començat la segona part, el colombià ja ha marcat diferències. Primer amb un xut de falta directa que ha sortit llepant la fusta i després amb un cacau llunyà des de la banda esquerra blocat per Josep Martínez. Al minut 56, Montilivi ha aplaudit la decisió d'Unzué de substituir Granell per Samu Sáiz. El migcampista madrileny ràpidament ha protagonitzat una jugada personal que ha acabat amb una assitència per a Stuani, que sortia a córner. Precisament, ha estat una combinació de Sáiz i Gual que ha donat un penal a favor del Girona després que Lemos incerpectès la passada amb el braç. Desparegut fins aleshores, el killer blanc-i-vermell ha estat l'encarregat de marcar des dels onze metres. El gol ha donat ales als d'Unzué per pressionar al rival. Al 77, Gual ha vist com li anul·laven un gol després de quedar-se sol davant del porter. Mentre que Juan Carlos ha salvat el partit escapçant una fuetada d'Álvaro Lemos directa a la creueta i un xut amb rosca de Drolé. Fins i tot, als últims minuts Stuani podria haver fet el doblet amb un cop de cap pel porter a passada de Sáiz en una gran jugada per banda. També Gual amb un cacau tret per Josep Martínez.



Fitxa tècnica



Girona: Juan Carlos, Aday, Ramalho, Alcalá, Maffeo (Mojica, min. 42), Jozabed (Diamanka, min. 75), Granell (Samu Sáiz, min. 56), Gumbau, Marc Gual, Àlex Gallar i Stuani.

Las Palmas: Josep Martínez, De la Bella, Mauricio Lemos, Mantovani, Álvaro Lemos, Pedri (Pekhart, min. 75), Fabio, De Galarreta, Srnic (Juan Fernández, min. 69), Jonathan Viera (Drolé, min. 51) i Narváez.

Gols: 1-0, Sutani de penal (min. 64)

Àrbitre: Muñiz Ruiz (comitè gallec). Ha amonestat als locals Gumbau.

Estadi: 8.332 espectadors a Montilivi.