El millor de tot va ser el resultat. L'entrenador Juan Carlos Unzué no en té cap mena de dubte. Tot i que també és conscient que la victòria d'ahir contra el Las Palmas (1-0)

ANÀLISI DEL PARTIT



«Possiblement pel tipus de joc, ha estat el pitjor partit. Fins i tot, tenint en compte els que hem jugat a fora. Hem estat tensos i incòmodes contra el Las Palmas, però guanyar duels com aquest genera un punt d'inflexió. Sabíem que podien fer-nos mal per dins i han aprofitat per fer-ho a fora. No tenien homes de referència per acabar les jugades. Aquesta ha estat la diferència».



xiulets a montilivi



«L'afició sempre té la raó i el dret d'expressar la seva opinió. Tots paguen l'entrada, venen a Montilivi cada cap de setmana i són moltíssims els qui ens donen suport. Volem que tornin a casa contents, però és futbol. No és tan senzill i a vegades les coses no surten com un espera. Aquest partit ha estat un clar exemple del que són els partits a Segona Divisió. Ja és hora d'aterrar perquè els rivals són bons i no ho posen gens fàcil».

el penal



«Si he de ser sincer, no he vist el penal des de la banqueta. Veure una jugada en diagonal des de 60 metres és difícil. Entenc que si el VAR l'ha assenyalat és perquè es tractava d'unes mans. L'altra cosa és quin tipus de mans eren. Aquesta temporada estem trobant moltes situacions similars».



l'arbitratge



«S'ha demostrat que no ha de ser cap obligació haver jugat a futbol per ser àrbitre. Segur que hi ha un col·legiat que mai ha trepitjat un terreny de joc i després resulta ser el millor en arbitrar. També pot aplicar-se als entrenadors. A vegades, haver jugat a futbol és un avantatge i d'altres no».



samu sáiz



«Fins ara, he entès que hi havia altres jugadors millors. Sempre hi ha un perquè en la presa de decisions dels tècnics. En Samu (Sáiz) pot ser un dels jugadors més trascendents del Girona, és el que té més talent, però a la resta d'equips ha jugat d'una manera molt diferent i necessita adaptar-se. Està patint en aquest inici de temporada, tot i que està creixent. El seu talent ha de ser efectiu per a l'equip. Tal com s'ha posat el partit, era ideal fer-lo entrar al terreny de joc. Hem entès que en la segona part en Samu podia fer mal al Las Palmas com a mitjapunta. Encara que quan utilitzem el sistema 4-3-3 també hi té cabuda fent de fals extrem. No és la seva posició perquè ell sempre ha jugat per dins, però s'hi pot adaptar. Vull que rebi les pilotes a l'esquena de la seva línia de mitjos per intimidar el rival i generar perill».



invictes a casa



«Montilivi és i ha de ser la base. Si no som forts aquí, dificilment podrem aconseguir l'objectiu. Ara tot passa per sumar també fora de casa».



granell, assenyalat



«El més important és haver aconseguit la victòria, que és la millor medicina per curar tots els mals. Tant per a l'equip, el jugador (Àlex Granell), com per al públic. El futbol és un espectacle i m'agradaria que cada dia tots sortíssim de Montilivi encantats. L'autoestima i la confiança sempre són més altes si guanyes».

més rodatge



«Necessitem experiències. Més sensacions. Amb tot el que ha viscut el Girona fins ara, de seguida es relaciona amb decepcions del passat. Són estats mentals i, fins i tot, ens ho arribem a creure. Resultats com la victòria contra el Las Palmas són el millor remei per afrontar-ho. El rival ha estat millor que nosaltres amb la pilota, però ens n'hem sortit. Hem de ser capaços d'executar tots els conceptes amb efectivitat».