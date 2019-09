Montilivi perd la paciència i per primer cop xiula Àlex Granell

Sembla una paradoxa. És a Montilivi on el Girona suma els millors resultats aquesta temporada. No hi ha perdut i hi encadena tres victòries. Però l'afició, més exigent que mai i possiblement ressentida pel mal bagatge del curs passat i per les sensacions que transmet l'equip, salta a la mínima. No en perdona cap ni una. Va acomiadar els jugadors amb una forta ovació perquè el triomf s'havia quedat a casa. Una estona abans, però, el panorama era ben contrari. Els xiulets van aparèixer i no pas una vegada. Un dels qui més va rebre va ser el capità Àlex Granell. Tampoc se'n va escapar Juan Carlos Unzué. Dues de les víctimes preferides d'una part del públic, que ha perdut la paciència ben aviat.

El més assenyalat va ser Granell. El 6 és un dels noms propis del club. Pel seu rol dins i fora del vestidor, pel temps que fa que defensa aquest escut i perquè és de Girona. Res impedeix, però, que una part de l'afició no li perdoni el baix rendiment d'aquestes primeres jornades. Ahir, de nou titular, va errar algunes passades i els xiulets van trigar ben poc a surar per l'ambient. Ja havien aparegut abans que la pilota rodés, quan la megafonia va anunciar el nom d'Unzué. Els decibels van augmentar a la segona meitat. Granell era substituït per Samu Sáiz, i marxava ben ràpid cap al vestidor. L'escridassada va tapar els aplaudiments, que també n'hi va haver. Una situació del tot inaudita. Sí que la temporada passada l'equip havia estat xiulat alguna vegada, però la ira se centrava, sobretot en les últimes jornades, en la figura d'Eusebio Sacristán. Unzué va driblar aquest tema quan se li va preguntar pels xiulets a la sala de premsa. Més en va parlar el porter Juan Carlos. «L'aficionat ve aquí perquè vol veure guanyar el seu equip i potser ha reflectit que, després de dues derrotes, no hem mostrat l'agressivitat necessària. M'ho prenc com una anècdota, no crec que torni a passar». I va parlar de Granell. «És molt sencer i serè. L'he vist bé. No hi ha cap problema amb ell. És una persona que ha donat molt pel club i no tenim cap dubte amb ell».